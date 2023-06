20 июн 2023



DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER



DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER на концерте 16 июня в E-B Center At Cedar Park, Cedar Park, Texas и исполнили "The Spirit Carries On" — видео доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 82