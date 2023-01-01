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*Новая песня BLUT AUS NORD 44
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 42
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 15
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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Dream Theater

*



20 июн 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER

18 июн 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»

16 июн 2023 : 		 Новое видео DREAM THEATER

10 июн 2023 : 		 DREAM THEATER думают о новом

5 июн 2023 : 		 Сольный альбом барабанщика DREAM THEATER выйдет летом

26 май 2023 : 		 Клавишник DREAM THEATER — о получении «Грэмми»: «Это потрясающее чувство»

3 май 2023 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

30 апр 2023 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о сложностях брака с музыкантом

14 фев 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — об отмене концерта в Финляндии

31 янв 2023 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о Грэмми

26 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — об участии в переиздании материалов DREAM THEATER

25 дек 2022 : 		 JOHN PETRUCCI обещает новый сет-лист DREAM THEATER

23 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о планах на следующий год

22 дек 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Грэмми так просто не продашь!»

20 дек 2022 : 		 Вышел новый бутлег DREAM THEATER

9 окт 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Какой Mike в DREAM THEATER?»

6 окт 2022 : 		 DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления DREAM THEATER

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER
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|||| 20 июн 2023

DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER



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DEVIN TOWNSEND, ANIMALS AS LEADERS присоединились на сцене к DREAM THEATER на концерте 16 июня в E-B Center At Cedar Park, Cedar Park, Texas и исполнили "The Spirit Carries On" — видео доступно ниже.




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