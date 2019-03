сегодня



Концертное видео DREAM THEATER



DREAM THEATER 20 марта в Balboa Theatre (Сан-Диего) открыли свой североамериканский тур. Видео с выступления доступно ниже.



Сет-лист:



Сет 1



01. Untethered Angel (live premiere)



02. A Nightmare To Remember



03. Paralyzed (live premiere)



04. Barstool Warrior (live premiere)



05. In The Presence Of Enemies, Part I



06. Pale Blue Dot (live premiere)



Сет 2: "Metropolis Pt. 2: Scenes From a Memory"



07. Regression



08. Overture 1928



09. Strange Deja Vu



10. Through My Words



11. Fatal Tragedy



12. Beyond This Life



13. Through Her Eyes



14. Home



15. The Dance Of Eternity



16. One Last Time



17. The Spirit Carries On



18. Finally Free



Бис:



19. Pull Me Under









The "Distance Over Time" tour of North America will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4.

















+1 -1









просмотров: 348