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Dream Theater

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23 мар 2019 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»

26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

24 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»

15 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»

15 фев 2019 : 		 Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER

8 фев 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист

12 янв 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов

21 июл 2018 : 		 Видео из студии DREAM THEATER

19 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись

6 апр 2018 : 		 DREAM THEATER начнут работу летом, альбом выйдет зимой
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Концертное видео DREAM THEATER



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DREAM THEATER 20 марта в Balboa Theatre (Сан-Диего) открыли свой североамериканский тур. Видео с выступления доступно ниже.

Сет-лист:

Сет 1

01. Untethered Angel (live premiere)

02. A Nightmare To Remember

03. Paralyzed (live premiere)

04. Barstool Warrior (live premiere)

05. In The Presence Of Enemies, Part I

06. Pale Blue Dot (live premiere)

Сет 2: "Metropolis Pt. 2: Scenes From a Memory"

07. Regression

08. Overture 1928

09. Strange Deja Vu

10. Through My Words

11. Fatal Tragedy

12. Beyond This Life

13. Through Her Eyes

14. Home

15. The Dance Of Eternity

16. One Last Time

17. The Spirit Carries On

18. Finally Free

Бис:

19. Pull Me Under



DREAM THEATER Kicks Off 2019 North American Tour In San Diego (Video)

The "Distance Over Time" tour of North America will run for seven weeks before wrapping up in Mexico City on May 4.








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