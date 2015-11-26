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Dream Theater

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Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»



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Гитарист DREAM THEATER John Petrucci подтвердил, что осенью группа собирается приступить к работе над новым альбомом. На вопрос о том, идут ли они в студию уже с готовыми идеями или всё рождается уже там, он ответил:

«Что касается группы, то в большинстве случаев это коллективное творчество — мы находимся в одной комнате. И если у кого-то из парней есть идея, то чаще всего он её играет, все подключаются, докидывают что-то своё, и так рождаются песни. Так что всегда здорово, когда есть эти семена — своего рода отправная точка. Будем ли мы их в итоге использовать или нет, может быть, и нет, но это всё равно было отправным пунктом. Так что да — мы всегда идём в студию уже с чем-то. Также весьма помогает, что мы всегда занимаемся обсуждениями перед этими сессиями, какую пластинку мы хотим — я считаю, что это очень важно.

У нас продолжительная карьера, у нас обширный каталог, и мы стараемся каждым альбомом внести новую главу в нашу историю. Так что когда доходит до альбома, мы стараемся сделать что-то уникальное — что могло бы сделать всё более интересным. Почему люди захотят слушать DREAM THEATER или захотят новую пластинку, если там не будет ничего нового или отличного от того, что было, или чего-то цепляющего?

Так что мы всё обсуждаем заранее, чтобы быть на одной волне в том, что мы хотим сделать. Это отличается от того, чтобы уже прийти и сказать: "Ну хорошо, и что мы хотим делать? Я вот не знаю. Что мы там хотим?"».

JOHN PETRUCCI Says DREAM THEATER Tries To Do Something





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

DasMan


30 сен 2020, 16:04		Не особенно заметно, что вы стараетесь сделать именно это.

Но после последнего даже как-то немного жду их альбом.

hansi_hrb


30 сен 2020, 17:39		Охотно верю. Что правда получается не каждый раз. Но достойных работ безусловно хватает.


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