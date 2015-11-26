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Вышла книга о DREAM THEATER



Sonicbond Publishing выпустили книгу о DREAM THEATER под названием "Dream Theater: Every Album, Every Song", автором которой является Jordan Blum. В ней разбираются каждый альбом DREAM THEATER, закулисные обстоятельства вокруг каждой пластинки, проводится исследование того, какое влияние на жанр оказала команда с каждым новым альбомом.











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