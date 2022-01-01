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Dream Theater

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Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»



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James LaBrie в рамках недавней беседы коснулся темы получения группой DREAM THEATER «Грэмми»:

«Есть несколько вещей, которые сразу же приходят мне на ум. Это здорово — получить признание и награду от академии "Грэмми". Так что это часть успеха. И в то же время "Грэмми" признаёт и отмечает такую музыку и такое исполнительское мастерство. И не то чтобы они этого не делали — джазовые исполнители, блюзовые исполнители, фьюжн и всё, о чем вы можете подумать, фолк, всё это также имеет место, когда эти группы и исполнители по праву получают свою награду и признание. Поэтому я думаю, что для такой группы, как DREAM THEATER, это замечательно, потому что это не только говорит о том, кто и что мы есть, говорит о нашей сущности, но это также свидетельствует о том, что существует множество, огромное множество других подобных групп».

JAMES LABRIE Says DREAM THEATER








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