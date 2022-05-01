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*Новое видео RAMMSTEIN 30
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 14
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Dream Theater

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Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками



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Барабанщик DREAM THEATER Mike Mangini продемонстрировал виртуозное владение булками во время исполнения композиции " The Ministry of Lost Souls" — видео доступно ниже




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1 май 2022
Svarg_1349
Не в Dream Theater не в Judas Priest ты не попадешь, если не умеешь ими виртуозно владеть... Жанр обязывает.
1 май 2022
CosmicBear
Круто и весело получилось 😁

просмотров: 565

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