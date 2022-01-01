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*Лидер W.A.S.P. не хочет завязывать 11
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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 66
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 16
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 13
*Фронтмен STRYPER: «Я не верю, что гранж убил глэм» 12
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Dream Theater

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11 авг 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

25 июл 2022 : 		 Новый бутлег DREAM THEATER выйдет осенью

24 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мне комфортен термин прогрессив»

24 июл 2022 : 		 JOHN PETRUCCI: «Термин прог-металл идеально подходит для DREAM THEATER»

24 июл 2022 : 		 Новое видео от барабанщика DREAM THEATER

20 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «До прихода я ни с кем не дружил»

16 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

11 июл 2022 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о любви поклонников

1 июл 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER

20 июн 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о количестве зрителей на концертах

11 июн 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о туре

29 май 2022 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «У Mike'a есть яйца!»

5 май 2022 : 		 MIKE PORTNOY — о восстановлении отношений с бывшими коллегами по DREAM THEATER: «Это были объятия и поцелуи»

1 май 2022 : 		 Барабанщик DREAM THEATER продемонстрировал виртуозное владение булками

29 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»

22 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о «Грэмми»

19 апр 2022 : 		 JORDAN RUDESS — о первой «Грэмми» для DREAM THEATER

19 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о визите бывшего

13 апр 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER — о Грэмми

4 апр 2022 : 		 MIKE PORTNOY поздравил DREAM THEATER с наградой

4 апр 2022 : 		 DREAM THEATER взяли Грэмми

28 мар 2022 : 		 Новый релиз DREAM THEATER выйдет весной

22 мар 2022 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!»

6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»
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|||| сегодня

Барабанщик DREAM THEATER исполняет трек DREAM THEATER



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Mike Mangini опубликовал видео исполнения "6:00" из весеннего тура группы.

DREAM THEATER Drummer MIKE MANGINI Shares




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