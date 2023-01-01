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Dream Theater

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Музыканты DREAM THEATER — о поборах на площадках



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В интервью программе "THAT Rocks!" участники DREAM THEATER коснулись темы возросших отчислений площадкам за продажу мерчендайза на концертах:

John Petrucci: «Это типичная ситуация, которую устраивают площадки. Я полагаю, что если вы имеете вес, вы должны попытаться договориться как можно на более выгодных условиях. Я к тому, что 30 процентов — это слишком много. Я уверен, что более характерно [для этого] находится в диапазоне от 15 до 20 [процентов]. Я также полагаю, что это все может отличаться для потребительских товаров и физических предметов, таких как пластинки и тому подобное. Так что здесь тоже может быть разница. Но это все лишний раз доказывает, что вам нужно понимать в этом бизнесе и иметь людей, представляющих вас, которые знают, что они делают, потому что молодая группа может и не знать, что они могут торговаться по такому вопросу. Они просто [думают]: "О, ну видимо, все так и есть". И я полагаю, что в некоторых обстоятельствах, если у вас нет рычагов влияния, то так и все и будет. Но вы можете обратить на это внимание и отнестись к этому с должной ответственностью. Потому что в противном случае это отстой. Потому что тогда окажешься в положении, когда сделать ничего невозможно и что тогда? Поднимешь цену на свою футболку? Тогда получается, что за футболку будут платить 50, 60 долларов? Ну это же просто смешно. И ты одновременно с этим ощущаешь, что еще и надуваешь своих фанатов, а это совсем не круто!»

Rudess: «И ко всему прочему подобное очень грустно, так как многие из молодых групп усердно работают, чтобы выйти на сцену и играть, они, наконец, появляются на площадке и у них есть шанс заработать немного денег, может быть, как раз на стенде с товаром, а потом появляются подобные заведения — клубы, театры, что угодно — которые хотят буквально их ограбить. С таким сталкиваешься постоянно. и это полный отстой!»




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