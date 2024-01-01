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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 44
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 31
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Dream Theater

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Видео с выступления DREAM THEATER 1993 года



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Видео с выступления DREAM THEATER, которое состоялось в Limelight, New York City в марте 1993 года, доступно для просмотра ниже:

"A Fortune In Lies
"Under A Glass Moon
"Surrounded
"Ytse Jam
- drum solo -
"Ytse Jam" (reprise)
"(To Live) Forever"
"Take The Time"
"Eve"
"Pull Me Under"
"Another Day"
"Another Hand"
"The Killing Hand"
"A Change Of Seasons"
"Wait For Sleep"
"Learning To Live"
"Metropolis"

DREAM THEATER - Rare Fan-Filmed Live Video Of Entire March 1993 Show At New York's Limelight Streaming




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