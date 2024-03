сегодня



Видео с выступления DREAM THEATER 1993 года



Видео с выступления DREAM THEATER, которое состоялось в Limelight, New York City в марте 1993 года, доступно для просмотра ниже:



"A Fortune In Lies

"Under A Glass Moon

"Surrounded

"Ytse Jam

- drum solo -

"Ytse Jam" (reprise)

"(To Live) Forever"

"Take The Time"

"Eve"

"Pull Me Under"

"Another Day"

"Another Hand"

"The Killing Hand"

"A Change Of Seasons"

"Wait For Sleep"

"Learning To Live"

"Metropolis"







