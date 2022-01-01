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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новое видео NEVENA 10
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Dream Theater

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DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года



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В рамках недавней беседы гитарист DREAM THEATER John Petrucci ответил на вопрос о том, думали ли участники команды о каком-то новом материале:

«Мы всё ещё работаем по последнему альбому. Я не представляю, чтобы мы вернулись в студию примерно в это время в следующем году. Если заглянуть в следующий год, то можно представить, как он сложится, и у нас будут фестивальные мероприятия. Не успеешь оглянуться, как наступит август. До осени не будет никакой студийной работы, я очень сомневаюсь в этом. Так что новая пластинка выйдет не раньше следующего года».




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