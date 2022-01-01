сегодня



DREAM THEATER не начнут запись до конца 2023 года



В рамках недавней беседы гитарист DREAM THEATER John Petrucci ответил на вопрос о том, думали ли участники команды о каком-то новом материале:



«Мы всё ещё работаем по последнему альбому. Я не представляю, чтобы мы вернулись в студию примерно в это время в следующем году. Если заглянуть в следующий год, то можно представить, как он сложится, и у нас будут фестивальные мероприятия. Не успеешь оглянуться, как наступит август. До осени не будет никакой студийной работы, я очень сомневаюсь в этом. Так что новая пластинка выйдет не раньше следующего года».







+1 -0



просмотров: 229

