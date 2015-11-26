сегодня



Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»



В новом интервью финскому телеканалу Kaaos TV клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess ответил на вопрос о том, считает ли он, что такие платформы, как Patreon, которые позволяют фанатам стать прямыми спонсорами контента, который они любят, станут дорогой в будущее для многих музыкантов даже после того, как пандемия коронавируса утихнет:



«Я думаю, что всё движется в этом направлении дальше и дальше. Я думаю, что в этом больше смысла. Мне это нравится. Я думаю, что это прекрасно. Небольшие хлопоты возникают тогда, когда ты думаешь о молодом артисте, у которого особо нет поклонников. Как ему строить свою карьеру? У него нет звукозаписывающей компании, которая бы дала ему деньги, чтобы построить карьеру. Нужно придумывать, как использовать интернет, чтобы распространять свою музыку. Это очень сложно, потому что мы завалены музыкой и музыкантами. Есть много способов распространять свою музыку, но вы же хотите, чтобы она была услышана? Это что-то изменит? Это принесёт хоть какие-то деньги? В том-то и проблема. Это сложно. Так что некоторые из этих компаний должны придумать, как помочь музыкантам. И очевидно, что люди работают над этим, но необходимо помочь начинающим музыкантам стать заметными и сделать эти механизмы более упорядоченными, чтобы это дало людям возможность построить музыкальную карьеру.



Даже если кто-то очень талантлив, я бы сказал ему: "Просто пойми, что шансы заработать на этом очень малы — ничтожно малы — и неважно, насколько ты хорош. Так что подумай о том, как ещё можно заработать деньги, не полагаясь на музыку, которую ты делаешь". Это более безопасный способ. Если ты настолько умён для большего, чем просто музыка, чтобы найти то, на чём можно заработать деньги, у тебя может появиться немного времени, чтобы ты мог стать счастливым музыкантом и покупать инструменты, которые ты хочешь. И не стоит мыслить из серии: "Мне нужно устроить концерт где-нибудь в баре, потому что у меня нет денег, и я собираю копейки с пола". Это неплохой совет, и мне грустно это говорить, потому что мне бы хотелось, чтобы и молодые, пожилые, создающие музыку, думали: "Ладно, я просто сделаю это, и это станет моей жизнью". Сейчас всё это стало очень сложно сделать».







</div>





+1 -0



( 4 ) просмотров: 1201

