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Dream Theater

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22 апр 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»

30 мар 2021 : 		 JORDAN RUDESS: «Все будут сражены новым альбомом DREAM THEATER»

6 мар 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о новом диске

13 фев 2021 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

9 фев 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER — о новом материале

25 янв 2021 : 		 Партии ударных для нового альбома DREAM THEATER готовы

30 дек 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Не люблю ленивых музыкантов»

27 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

19 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

15 дек 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 дек 2020 : 		 Рождественский трек от DREAM THEATER

1 дек 2020 : 		 А-капелла от вокалиста DREAM THEATER

30 ноя 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Да, мы уже работаем над новой музыкой»

18 ноя 2020 : 		 Трейлер нового нового DVD DREAM THEATER

10 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового DVD DREAM THEATER

4 ноя 2020 : 		 Басист DREAM THEATER рад, что выбрал профессию музыканта

30 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Мы на каждом альбоме стараемся сделать что-то уникальное»

26 сен 2020 : 		 Концертный релиз DREAM THEATER выйдет осенью

14 сен 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Новый альбом может выйти в 2021»

10 авг 2020 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о возможности возвращения MIKE PORTNOY в группу

8 авг 2020 : 		 DREAM THEATER начнут работу над альбомом осенью

14 июл 2020 : 		 Вышла книга о DREAM THEATER

2 июл 2020 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 июн 2020 : 		 Фрагмент концертного релиза DREAM THEATER

11 май 2020 : 		 JAMES LABRIE о возможности воссоединения DREAM THEATER с MIKE'ом PORTNOY: «Никогда не говори никогда»

5 май 2020 : 		 Барабанщик DREAM THEATER работает над сольным диском
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Клавишник DREAM THEATER — начинающим музыкантам: «Подумайте, как заработать деньги, не полагаясь на музыку»



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В новом интервью финскому телеканалу Kaaos TV клавишник DREAM THEATER Jordan Rudess ответил на вопрос о том, считает ли он, что такие платформы, как Patreon, которые позволяют фанатам стать прямыми спонсорами контента, который они любят, станут дорогой в будущее для многих музыкантов даже после того, как пандемия коронавируса утихнет:

«Я думаю, что всё движется в этом направлении дальше и дальше. Я думаю, что в этом больше смысла. Мне это нравится. Я думаю, что это прекрасно. Небольшие хлопоты возникают тогда, когда ты думаешь о молодом артисте, у которого особо нет поклонников. Как ему строить свою карьеру? У него нет звукозаписывающей компании, которая бы дала ему деньги, чтобы построить карьеру. Нужно придумывать, как использовать интернет, чтобы распространять свою музыку. Это очень сложно, потому что мы завалены музыкой и музыкантами. Есть много способов распространять свою музыку, но вы же хотите, чтобы она была услышана? Это что-то изменит? Это принесёт хоть какие-то деньги? В том-то и проблема. Это сложно. Так что некоторые из этих компаний должны придумать, как помочь музыкантам. И очевидно, что люди работают над этим, но необходимо помочь начинающим музыкантам стать заметными и сделать эти механизмы более упорядоченными, чтобы это дало людям возможность построить музыкальную карьеру.

Даже если кто-то очень талантлив, я бы сказал ему: "Просто пойми, что шансы заработать на этом очень малы — ничтожно малы — и неважно, насколько ты хорош. Так что подумай о том, как ещё можно заработать деньги, не полагаясь на музыку, которую ты делаешь". Это более безопасный способ. Если ты настолько умён для большего, чем просто музыка, чтобы найти то, на чём можно заработать деньги, у тебя может появиться немного времени, чтобы ты мог стать счастливым музыкантом и покупать инструменты, которые ты хочешь. И не стоит мыслить из серии: "Мне нужно устроить концерт где-нибудь в баре, потому что у меня нет денег, и я собираю копейки с пола". Это неплохой совет, и мне грустно это говорить, потому что мне бы хотелось, чтобы и молодые, пожилые, создающие музыку, думали: "Ладно, я просто сделаю это, и это станет моей жизнью". Сейчас всё это стало очень сложно сделать».

DREAM THEATER Keyboardist





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Санчез


22 апр 2021, 10:42		Крч опять посыл в том, что стриминговые сервисы говно, музыку пиратят и бла бла бла

father


22 апр 2021, 12:41		Да посыл вроде в том, что музыки вокруг так дохуища, что объективно на жизнь исключительно своей музыкой вряд ли сейчас заработаешь.

YNWA


22 апр 2021, 13:16		Заработаешь, но не в рок/метале. В Америке, например, кантри, пих-пох, поп-музыка хорошо продаётся. Не как раньше, конечно, но всё же.

Xander


22 апр 2021, 13:22		father правильно всё понял. Музыка для начинающих сейчас является больше как хобби, но не как основной заработок


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