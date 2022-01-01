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MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER



MIKE PORTNOY опубликовал серию фотографий с участниками DREAM THEATER, которые были сделаны в гримерке после концерта четвертого марта в Beacon Theatre, New York City.



«После 36 лет я наконец-то сходил на свой первый концерт DREAM THEATER! Вечер был чудесным и я был рад вновь провести время со своими старыми друзьями».



















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