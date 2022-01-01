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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео ANNIHILATOR 13
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Dream Theater

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6 мар 2022 : 		 MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER

26 фев 2022 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER выйдет весной

17 фев 2022 : 		 MIKE MANGINI — о прослушивании в DREAM THEATER: «Я не сделал ни одной ошибки»

8 фев 2022 : 		 DREAM THEATER открыли тур

26 янв 2022 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 янв 2022 : 		 А капелла от вокалиста DREAM THEATER

27 дек 2021 : 		 Рождественская классика от DREAM THEATER

15 дек 2021 : 		 Лидер DREAM THEATER: «Концерты слишком долго отсутствуют в наших жизнях»

7 дек 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER — о номинации на Грэмми

8 ноя 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Если вы наш поклонник, то новая пластинка для вас»

5 ноя 2021 : 		 Успехи в чартах DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вечеринка по случаю выхода нового альбома DREAM THEATER

28 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER ответил гитаристу

26 окт 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

25 окт 2021 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Первые синглы не отражают весь альбом»

22 окт 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Всегда будет некое количество людей, кому я буду не по вкусу»

20 окт 2021 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я был против отмены тура»

12 окт 2021 : 		 Новый концертный релиз DREAM THEATER доступен для заказа

8 окт 2021 : 		 Трейлер нового альбома DREAM THEATER

30 сен 2021 : 		 JOHN PETRUCCI — о новой песне DREAM THEATER

29 сен 2021 : 		 DREAM THEATER отложили тур из-за COVID-19

22 сен 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER

9 сен 2021 : 		 Трейлер к бокс-сету DREAM THEATER

1 сен 2021 : 		 DREAM THEATER анонсировали европейский тур

29 авг 2021 : 		 Барабанщик DREAM THEATER исполняет новый сингл

13 авг 2021 : 		 Новое видео DREAM THEATER
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MIKE PORTNOY побывал на DREAM THEATER



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MIKE PORTNOY опубликовал серию фотографий с участниками DREAM THEATER, которые были сделаны в гримерке после концерта четвертого марта в Beacon Theatre, New York City.

«После 36 лет я наконец-то сходил на свой первый концерт DREAM THEATER! Вечер был чудесным и я был рад вновь провести время со своими старыми друзьями».

MIKE PORTNOY Attends DREAM THEATER Concert In New York City, Gets Shoutout From JAMES LABRIE








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