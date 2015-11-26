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Dream Theater

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17 апр 2019 : 		 JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль

4 апр 2019 : 		 Уроки игры на гитаре от гитариста DREAM THEATER

28 мар 2019 : 		 JOHN PETRUCCI: «MIKE MANGINI много сделал для нового альбома»

23 мар 2019 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

15 мар 2019 : 		 Анимационное видео DREAM THEATER

6 мар 2019 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Металл есть и всегда будет хорошо представлен на музыкальной сцене»

26 фев 2019 : 		 Участники DREAM THEATER были шокированы сходством своей обложки с оформлением New York Times

24 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Непредсказуемость поддерживает нашу мотивацию»

15 фев 2019 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Ты можешь вдохновляться группой или звучанием, но тебе нужно найти свой звук»

15 фев 2019 : 		 Официальный видеотрейлер к новому альбому DREAM THEATER

8 фев 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

5 фев 2019 : 		 14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER

29 янв 2019 : 		 Кто играет с большим чувством на ударных в DREAM THEATER? Отвечает гитарист

12 янв 2019 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новое видео DREAM THEATER

7 дек 2018 : 		 Новая песня DREAM THEATER

29 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

26 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

22 ноя 2018 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «Каждый трек на новом альбоме уникален»

21 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER о новом альбоме

15 ноя 2018 : 		 DREAM THEATER целиком исполнят альбом 1999 года в туре

4 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома DREAM THEATER

31 окт 2018 : 		 Новый альбом DREAM THEATER выйдет в феврале

13 сен 2018 : 		 Клавишник DREAM THEATER о новом альбоме

28 июл 2018 : 		 DREAM THEATER начали запись гитар

25 июл 2018 : 		 DREAM THEATER завершили запись барабанов
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JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль



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JORDAN RUDESS объявил даты четвёртого Jordan Rudess Keyfest, который пройдет с 30 мая по 1 июня в Sweetwater Sound, Форт Уэйн, Индиана. В фестивале примут участие David Rosenthal и Otmaro Ruiz, которые проведут мастер-классы, а также проведут ряд джем-сейшенов.

«Помимо всего того, чему ты можешь научиться на мастер-классах, лучшей частью трёх предыдущих KeyFest'ов была возможность общения с другими клавишниками, обсуждение каких-то идей и примочек. Sweetwater — это исключительный магазин музыкальных инструментов, и любой клавишник найдёт для себя там всё необходимое».



DREAM THEATER

In addition to playing in DREAM THEATER, Jordan has worked with a wide range of artists including David Bowie, Jan Hammer, Enrique Iglesias, the PAUL WINTER CONSORT, Annie Haslam, LMR, his side project with Tony Levin and Marco Minneman, LIQUID TENSION EXPERIMENT, Steven Wilson, Aviv Geffen, the DIXIE DREGS, Rod Morgenstein and Tony Williams, among others. Jordan's interest in state-of-the-art keyboard controllers and music apps are another area of his career in which he has achieved success. Jordan owns the successful app-development company Wizdom Music, creators of award-winning apps such as MorphWiz, SampleWiz, and Geo Synthesizer. Wizdom Music's latest app, GeoShred, was created in collaboration with moForte, founding members of Stanford University's Sondius team.








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