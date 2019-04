сегодня



JORDAN RUDESS проведёт новый фестиваль



JORDAN RUDESS объявил даты четвёртого Jordan Rudess Keyfest, который пройдет с 30 мая по 1 июня в Sweetwater Sound, Форт Уэйн, Индиана. В фестивале примут участие David Rosenthal и Otmaro Ruiz, которые проведут мастер-классы, а также проведут ряд джем-сейшенов.



«Помимо всего того, чему ты можешь научиться на мастер-классах, лучшей частью трёх предыдущих KeyFest'ов была возможность общения с другими клавишниками, обсуждение каких-то идей и примочек. Sweetwater — это исключительный магазин музыкальных инструментов, и любой клавишник найдёт для себя там всё необходимое».









In addition to playing in DREAM THEATER, Jordan has worked with a wide range of artists including David Bowie, Jan Hammer, Enrique Iglesias, the PAUL WINTER CONSORT, Annie Haslam, LMR, his side project with Tony Levin and Marco Minneman, LIQUID TENSION EXPERIMENT, Steven Wilson, Aviv Geffen, the DIXIE DREGS, Rod Morgenstein and Tony Williams, among others. Jordan's interest in state-of-the-art keyboard controllers and music apps are another area of his career in which he has achieved success. Jordan owns the successful app-development company Wizdom Music, creators of award-winning apps such as MorphWiz, SampleWiz, and Geo Synthesizer. Wizdom Music's latest app, GeoShred, was created in collaboration with moForte, founding members of Stanford University's Sondius team.

















