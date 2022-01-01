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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 12
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
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Dream Theater

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JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»



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JORDAN RUDESS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, рад ли он был встрече с Mike'ом Portnoy на недавнем шоу DREAM THEATER:

«Я очень рад, что он пришёл. Как здорово увидеть шоу DREAM THEATER — то, что мне никогда не удавалось сделать... Так что я подумал, что для Mike'a, наверное, было очень здорово увидеть DREAM THEATER. И это было очень мило с его стороны, что он пришёл, и я думаю, что просто замечательно, что он восстановил отношения со всеми. Да, это было здорово!»

На вопрос о его личных отношениях с Portnoy, Rudess в ответ сказал:

«Мы с Mike'ом продолжаем работать вместе. Не так давно мы работали над LIQUID TENSION EXPERIMENT, и мы отлично провели время. Было такое ощущение, что мы ни на секунду не расставались. Так что мы с ним друзья, и мы продолжали поддерживать отношения».

JORDAN RUDESS Says It Was





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