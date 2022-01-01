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JORDAN RUDESS: «Я был рад видеть бывшего на концерте»



JORDAN RUDESS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, рад ли он был встрече с Mike'ом Portnoy на недавнем шоу DREAM THEATER:



«Я очень рад, что он пришёл. Как здорово увидеть шоу DREAM THEATER — то, что мне никогда не удавалось сделать... Так что я подумал, что для Mike'a, наверное, было очень здорово увидеть DREAM THEATER. И это было очень мило с его стороны, что он пришёл, и я думаю, что просто замечательно, что он восстановил отношения со всеми. Да, это было здорово!»



На вопрос о его личных отношениях с Portnoy, Rudess в ответ сказал:



«Мы с Mike'ом продолжаем работать вместе. Не так давно мы работали над LIQUID TENSION EXPERIMENT, и мы отлично провели время. Было такое ощущение, что мы ни на секунду не расставались. Так что мы с ним друзья, и мы продолжали поддерживать отношения».













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