сегодня



Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого



Art Cruz похвастался в Ин100Грамм:



«2 года. #SOBER. Я благодарен за то, что жив и могу сегодня разделить с вами эту веху. Не для меня, а для всех, кто борется с алкоголизмом, зависимостью или жизненными событиями, которые могут привести вас дальше к темному дну бутылки. Сегодня я молюсь за вас и за возможность ободрить и вдохновить вас на следующий шаг к выздоровлению. Потому что это работает... если работаете ВЫ».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 108