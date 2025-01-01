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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 110
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 62
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 57
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 56
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 35
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Lamb of God

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18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

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3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли
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Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»



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RANDY BLYTHE в недавнем интервью "Leica Stories" рассказал о будущей книге "Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head", релиз которой намечен на 18 февраля:

«В моей первой книге главной темой была личная ответственность, некоторые юридические проблемы, через которые я прошел и с которыми некоторые люди, вероятно, знакомы. Но вторая книга - о перспективах, насколько я могу судить после ее написания, потому что у меня не было четкого плана, когда я начал ее писать. Речь идет о поиске сторонних взглядов от людей или опыта, который у меня был, чтобы я мог скорректировать курс и не совершать так много глупых ошибок, которые я совершал на протяжении многих лет.

Для меня единственный способ изменить свою точку зрения на более сбалансированную — это послушать людей, которые пережили что-то и стали лучше. Именно это я и пытался сделать. И в книге много самоанализа. Не знаю, можно ли назвать эту книгу мемуарами, но это сборник, возможно, эссе или что-то в этом роде. И я пишу о своем опыте, который у меня был с другими людьми или просто по жизни. Я задаю себе вопросы, и я задавал их себе в процессе написания книги. Я знал, что хочу написать о нескольких проблемах, но все остальное оставалось загадкой. Так что в книге много вопросов к себе.

Я действительно хочу, чтобы читатель — надеюсь, это и есть главная мысль — задумался о своем взгляде на жизнь и задал себе вопрос о том, как он может изменить свою точку зрения к лучшему».




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