Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью "Leica Stories" рассказал о будущей книге "Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head", релиз которой намечен на 18 февраля:



«В моей первой книге главной темой была личная ответственность, некоторые юридические проблемы, через которые я прошел и с которыми некоторые люди, вероятно, знакомы. Но вторая книга - о перспективах, насколько я могу судить после ее написания, потому что у меня не было четкого плана, когда я начал ее писать. Речь идет о поиске сторонних взглядов от людей или опыта, который у меня был, чтобы я мог скорректировать курс и не совершать так много глупых ошибок, которые я совершал на протяжении многих лет.



Для меня единственный способ изменить свою точку зрения на более сбалансированную — это послушать людей, которые пережили что-то и стали лучше. Именно это я и пытался сделать. И в книге много самоанализа. Не знаю, можно ли назвать эту книгу мемуарами, но это сборник, возможно, эссе или что-то в этом роде. И я пишу о своем опыте, который у меня был с другими людьми или просто по жизни. Я задаю себе вопросы, и я задавал их себе в процессе написания книги. Я знал, что хочу написать о нескольких проблемах, но все остальное оставалось загадкой. Так что в книге много вопросов к себе.



Я действительно хочу, чтобы читатель — надеюсь, это и есть главная мысль — задумался о своем взгляде на жизнь и задал себе вопрос о том, как он может изменить свою точку зрения к лучшему».







