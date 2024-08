сегодня



Фрагмент переиздания LAMB OF GOD



LAMB OF GOD опубликовали официальное видео с текстом к "Laid To Rest (HEALTH remix)", которая взята из нового релиза группы "Ashes Of The Wake (20th-Anniversary Edition)":



01. Laid To Rest

02. Hourglass

03. Now You've Got Something To Die For

04. The Faded Line

05. Omertá

06. Blood Of The Scribe

07. One Gun

08. Break You

09. What I've Become

10. Ashes Of The Wake

11. Remorse Is For The Dead

12. Laid To Rest (pre-production demo) *

13. Ashes Of The Wake (pre-production demo) *

14. Remorse Is For The Dead (pre-production demo) *

15. Another Nail For Your Coffin (feat. KUBLAI KHAN TX and MALEVOLENCE)

16. Laid To Rest (HEALTH remix)

17. Omertá (Justin K Broadrick remix)

18. Remorse Is For The Dead (live in Richmond, Virginia)

19. Now You've Got Something To Die For (live from 2007)



* Exclusive to 2CD and digital







