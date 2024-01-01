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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 47
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
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Lamb of God

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Фрагмент переиздания LAMB OF GOD



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LAMB OF GOD опубликовали официальное видео с текстом к "Laid To Rest (HEALTH remix)", которая взята из нового релиза группы "Ashes Of The Wake (20th-Anniversary Edition)":

01. Laid To Rest
02. Hourglass
03. Now You've Got Something To Die For
04. The Faded Line
05. Omertá
06. Blood Of The Scribe
07. One Gun
08. Break You
09. What I've Become
10. Ashes Of The Wake
11. Remorse Is For The Dead
12. Laid To Rest (pre-production demo) *
13. Ashes Of The Wake (pre-production demo) *
14. Remorse Is For The Dead (pre-production demo) *
15. Another Nail For Your Coffin (feat. KUBLAI KHAN TX and MALEVOLENCE)
16. Laid To Rest (HEALTH remix)
17. Omertá (Justin K Broadrick remix)
18. Remorse Is For The Dead (live in Richmond, Virginia)
19. Now You've Got Something To Die For (live from 2007)

* Exclusive to 2CD and digital

LAMB OF GOD Release Official Lyric Video For




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