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Lamb of God

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Похожа ли группа на брак? Отвечает вокалист LAMB OF GOD



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У Randy Blythe в недавнем интервью спросили, можно ли сравнить работу в группе с браком, когда вместо одного близкого человека, которого нужно поддерживать в счастливом состоянии, вы обычно полностью посвящаете себя профессионально, финансово и лично целой группе страстных, творческих и часто волевых людей

«Самые ли это трудные отношения из всех возможных?... Я думаю, что интенсивность отношений людей, которые вместе участвуют в боевых действиях, гораздо выше, чем у нас. И они образуют эти пожизненные узы, потому что вместе прошли через такие ужасные испытания. Но, надеюсь, в большинстве случаев у таких отношений есть свое время, свое место и своя интенсивность. Наши же — долгосрочные.

Для меня это странно, потому что очень мало групп, которые существуют так долго, как наша. И мне странно это говорить. Мы переходим в эпоху наследия. Мне очень странно это говорить, но большинство групп просто не живут так долго, как наша - из-за разницы характеров и так далее.

Я полагаю, что мы до сих пор существуем, потому что во многих отношениях мы стали лучшими друзьями. Я к тому, что мы вместе участвовали в потасовках. Мы с моим гитаристом Mark [Morton], как известно, ввязались в пьяную драку в Шотландии. У меня был шотландский акцент. На мне был килт. Это был кошмар. Мы сняли это на видео и выложили. Мы даем автографы, и люди говорят: «Не могу поверить, что вы двое сидите рядом после этой драки», потому что в памяти застыл этот момент. Такое случается со всеми группами. Мы просто были достаточно глупы, чтобы опубликовать его. Мы получили благодаря этому платиновый DVD. Но мы с Mark'ом очень близкие друзья — очень. И мы очень часто переписываемся и разговариваем друг с другом, не только о группе, но и о жизни. И я полагаю, что в этом нам очень повезло».

Когда ведущий заметил, что, похоже, пребывание в группе можно сравнить с пребыванием в «синтетической семье», которую создали для себя и своих товарищей по группе Blythe, и что «это сопровождается всеми атрибутами семейных отношений», Randy согласился с ним:

«Вы говорите об идеалистической версии того, какой вы представляли себе группу, когда были моложе. Люди думают, что и по сей день... Я в этой группе уже почти 30 лет. Когда я сижу дома и иду в продуктовый магазин или еще куда-нибудь, кто-нибудь спрашивает: «А где Mark? Где Willie [Adler, гитарист LAMB OF GOD]?». Я отвечаю: «Дома с женой». Мы не связаны друг с другом. Даже в Ричмонде, откуда я родом, люди спрашивают в продуктовом магазине: «Что ты здесь делаешь?» «Покупаю продукты, чувак. Я нормальный человек». «Разве ты не должен быть на гастролях?» «Нет, мне разрешается побыть дома».

Каким-то образом мы научились функционировать сейчас лучше, чем когда были моложе. [Мы были] очень конфликтны друг с другом. И я полагаю, что единственная причина, по которой мы не распались, заключается в том, что никто не хотел быть парнем, который распускает группу, потому что это было бы поражением. 'Я ушел'. Это, типа, «Я тебя ненавижу». А ты проводишь так много времени рядом с этими ребятами. Ты думаешь: «Ненавижу, как этот парень завязывает шнурки». Но ты не хочешь быть тем, кто сломается и скажет: «Группа могла бы стать отличной, но все пошло прахом, потому что ты сдулся»».




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