сегодня



Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"



RANDY BLYTHE в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какой альбом METALLICA для него лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":



«"Ride The Lightning". Я думаю, что "Master Of Puppets" в целом звучит лучше как запись, да и как музыканты они к тому времени стали лучше. Но я думаю, что "Ride The Lightning" более яростный, особенно открывающий трек "Fight Fire With Fire", который я исполнил на фестивале Dynamo [в Нидерландах], кажется, с Craig [Locicero] из FORBIDDEN и кучей других ребят из района залива [Сан-Франциско]. Это трэш-атака в стиле района залива. Альбом "Ride The Lightning" невероятно агрессивный и временами безудержный, в то время как "Master Of Puppets" — это классический альбом, более сбалансированный, но если говорить о моём любимом диске, то это определенно "Ride The Lightning". И если говорить об агрессивном прямом трэше, то я думаю, что этот альбом именно такой. Я просто обожаю его. Я люблю этот альбом и по сей день.



Для меня это как разница между первой записью BAD BRAINS, кассетой ROIR и "I Against I". "I Against I" звучит лучше, он лучше смикширован, к тому времени они уже были лучше как музыканты, но первый альбом BAD BRAINS очень быстрый и яростный... Как ни странно, мне больше нравится "I Against I". Не знаю. Это нечто противоположное, но это то же самое. Мне нравится грубость "Ride The Lightning". И это неоспоримо».







+2 -0



( 4 ) просмотров: 314