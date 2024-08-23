Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 33
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 32
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
*DAVID ELLEFSON: «Лемми играл на басу как на акустике» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 33
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 32
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



23 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"

21 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»

14 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»

29 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой

25 июл 2024 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

19 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу

18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

5 фев 2024 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

22 июн 2023 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком

16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"



zoom
RANDY BLYTHE в программе "Wired In The Empire" ответил на вопрос, какой альбом METALLICA для него лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets":

«"Ride The Lightning". Я думаю, что "Master Of Puppets" в целом звучит лучше как запись, да и как музыканты они к тому времени стали лучше. Но я думаю, что "Ride The Lightning" более яростный, особенно открывающий трек "Fight Fire With Fire", который я исполнил на фестивале Dynamo [в Нидерландах], кажется, с Craig [Locicero] из FORBIDDEN и кучей других ребят из района залива [Сан-Франциско]. Это трэш-атака в стиле района залива. Альбом "Ride The Lightning" невероятно агрессивный и временами безудержный, в то время как "Master Of Puppets" — это классический альбом, более сбалансированный, но если говорить о моём любимом диске, то это определенно "Ride The Lightning". И если говорить об агрессивном прямом трэше, то я думаю, что этот альбом именно такой. Я просто обожаю его. Я люблю этот альбом и по сей день.

Для меня это как разница между первой записью BAD BRAINS, кассетой ROIR и "I Against I". "I Against I" звучит лучше, он лучше смикширован, к тому времени они уже были лучше как музыканты, но первый альбом BAD BRAINS очень быстрый и яростный... Как ни странно, мне больше нравится "I Against I". Не знаю. Это нечто противоположное, но это то же самое. Мне нравится грубость "Ride The Lightning". И это неоспоримо».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 авг 2024
Damien
Согласен с каждым словом Рэнди, да и воспоминания о том эффекте разорвавшейся бомбы, когда я еще учился в школе, живы и поныне.
23 авг 2024
gravitgroove
Лицо жителя района Печатники / Кузьминки, когда фармацевт из аптеки 24 оказался опером местного ОВД.
23 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, они уже прошаренные, сами не ходят. Есть аптеки с доставкой, где абсолютно все продается без рецепта.
23 авг 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, не скажи, старая гвардия отрицает доставку, они за каждую десятку готовы переть на другой конец Москвы и еще топать несколько км от метро. И донаты на это эти мамонты не на стриме собирают, а у метро попрошайничают, в основном посылая клянчить своих самок.

просмотров: 314

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом