сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»



RANDY BLYTHE, раскручивающий новую книгу "Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head", в интервью 107.7 ответил на вопрос, каким он видит следующий год:



Для меня набросок следующего года — это что-то вроде черновика... Мы выступим на нескольких фестивалях, группа выступит в этом году, и у нас будет круиз [Headbangers Boat]. И я полагаю, что в конце концов мы начнем собираться вместе и прорабатывать идеи демо. Нет, сейчас мы не в студии. Наш басист [ John Campbell ] дал интервью [недавно], в котором он сказал: «Ну, пора снова начать работать над музыкой». Все спрашивают: «Вы идете в студию?». А он такой: «Нет, чувак, мы всегда работаем над музыкой. Просто мы на минутку отвлеклись от поездок. Но для меня сейчас главное - это продвижение книги. Я много занимаюсь ее продвижением в прессе, участвую во многих подкастах и прочее. И это будет продолжаться и после выхода книги, потому что я уверен, что книги продаются медленнее, чем пластинки. Иногда им требуется время, чтобы найти свою аудиторию. Так что я буду продолжать продвигать эту историю. А поскольку у нас довольно легкий гастрольный год, я хочу просто немного насладиться собой».







