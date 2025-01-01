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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 173
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Lamb of God

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Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»



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RANDY BLYTHE, раскручивающий новую книгу "Just Beyond The Light: Making Peace With The Wars Inside Our Head", в интервью 107.7 ответил на вопрос, каким он видит следующий год:

Для меня набросок следующего года — это что-то вроде черновика... Мы выступим на нескольких фестивалях, группа выступит в этом году, и у нас будет круиз [Headbangers Boat]. И я полагаю, что в конце концов мы начнем собираться вместе и прорабатывать идеи демо. Нет, сейчас мы не в студии. Наш басист [ John Campbell ] дал интервью [недавно], в котором он сказал: «Ну, пора снова начать работать над музыкой». Все спрашивают: «Вы идете в студию?». А он такой: «Нет, чувак, мы всегда работаем над музыкой. Просто мы на минутку отвлеклись от поездок. Но для меня сейчас главное - это продвижение книги. Я много занимаюсь ее продвижением в прессе, участвую во многих подкастах и прочее. И это будет продолжаться и после выхода книги, потому что я уверен, что книги продаются медленнее, чем пластинки. Иногда им требуется время, чтобы найти свою аудиторию. Так что я буду продолжать продвигать эту историю. А поскольку у нас довольно легкий гастрольный год, я хочу просто немного насладиться собой».




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