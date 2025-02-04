4 фев 2025



Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культурного мифа»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью рассказал, как он избавился от мысли, что по-настоящему творческим людям, в том числе и великим писателям, нужен алкоголь или наркотики, чтобы найти свои лучшие идеи или выступить с максимальной отдачей:



«Это своего рода мифология в культуре, особенно среди рок-групп, а тем более среди металл-групп. Я уверен, что этот миф сейчас меняется, эта парадигма меняется, и молодые ребята уже не считают, что быть в стельку круче, чем мы, когда были подростками. Это было частью сделки. И это ложь, однозначно ложь, что тебе нужны все эти элементы, чтобы делать то, что я делаю. Но это культурный миф, на который я купился не только в музыке, но и в литературе, потому что, как и любой другой озабоченный двадцатилетний американский парень, я любил читать Хемингуэя, я любил читать Буковски, я любил читать Хантера С. Томпсона, Ф. Скотта Фицджеральда, всех этих членов этого в высшей степени мужского канона авторов, которые по-настоящему изменили современную англоязычную литературу. И у всех них было несколько общих черт - все они были отвязными, занимались диким мужским дерьмом, за что я и выступал. Все они пили до беспамятства и время от времени попадали в неприятные ситуации. Это краеугольный камень твоей личности, он становится таковым. Так что в свои двадцать и тридцать лет я много говорил о том, что я писатель, и я делал все то, что делали все эти писатели, Хемингуэй, Хантер С. Томпсон, Буковски, все эти люди - я много пил, я прилично баловался, я устраивал кулачные бои то тут, то там, я ввязывался в безумное дерьмо, я тренировался, я делал все то, что делали великие писатели, за исключением писательской части. Это самое главное. Так что это культурный миф о писателях. А потом музыка, участие в хэви-металл группе, культурное восприятие этого, этот багаж, и то, что я лично знал некоторых легенд, которые пили и употребляли наркотики до беспамятства, — все это привело меня к такому состоянию. И в каком-то смысле вначале алкоголь был полезен, а время от времени и наркотики».



На вопрос, что он имеет в виду, когда говорит, что алкоголь и наркотики были «полезны», Randy объяснил:



«Ну, если у вас есть чувство страха перед сценой, то жидкая храбрость, немного уверенности в себе [всегда помогали в первые дни]. А мы были очень конфронтационной группой, поэтому наши ранние концерты проходили на домашних вечеринках, в сквотах и тому подобных местах. Это были даже не клубы, ты находишься на полу с людьми, и [они были] очень физически заряженными. Ты можешь либо агрессивно не нравиться толпе, либо агрессивно нравиться ей — в зависимости от ситуации.



Нет такой школы, которая научила бы вас быть фронтменом, выходить перед публикой и делать свое дело. Ты не думаешь: «Ладно, я полагаюсь на свою подготовку», как морской пехотинец, как бы отступая на уровень своей подготовки. Это что-то вроде: «Ладно, давайте выйдем и посмотрим, что, черт возьми, произойдет». И это может заставить вас нервничать. А в первые дни я мог успокоить свои нервы с помощью алкоголя. Конечно. Не зря его называют «жидким мужеством». Через некоторое время это мешает вам выполнять свою работу. К счастью, в моем случае я не играл Эла Грина. Я не Паваротти. Так что если бы Паваротти или Марвин Гэй вышли на сцену в хлам, люди бы сказали: «Боже мой, это отстой». Когда ты играешь в хэви-метал группе, в этом есть элемент риска, который, как мне кажется, очень важен в музыке, по крайней мере в той, которую мы делаем. И в том, что мы делали, определенно был элемент опасности. И алкоголь был частью этого. Но дело в том, что, чувак, тебе это не нужно. Это все обман».



Говоря о том, как он оказался в этой ситуации, он сказал: «Меня неоднократно предупреждали, что я умру, если не брошу пить. Я могу рассказать вам о своем первом трезвом концерте, если вы хотите узнать об этом. Мы были в Австралии, и у нас был тур с группой METALLICA. Мы были с ними около года в течение двух, двух с половиной лет. Мы побывали в Европе, несколько раз в Соединенных Штатах, а закончили тур в Новой Зеландии и Австралии. И мой последний вечер, когда я пил, был в Брисбене, Австралия. Я пошел с друзьями и просто надрался по полной, кроме того, что ничего не вышло. Я выпил достаточно, и я уверен, что если бы мне дали алкотестер, они бы сказали: «Господи Иисусе, как этот чувак еще жив? В его организме почти не осталось крови». ... А алкоголь для меня был средством, которое отключало голоса в моей голове, голоса, которые злились на то, как ведет себя мир, злились на себя за мои собственные недостатки и мудацкое поведение или моральную трусость - что угодно. Внутренний критик был невероятно жесток - и до сих пор иногда остается таковым. Но время от времени я пытаюсь сгладить ситуацию. Но как бы то ни было, я вышел на улицу, и все прекратилось. И я проснулся в Брисбене на балконе отеля. И посмотрел на улицу внизу... А прямо через дорогу от отеля находился один из моих любимых книжных магазинов в мире. Дальше по улице были отличные рестораны, много еды. А слева находились ботанические сады Брисбена, которые очень крутые. В них есть всевозможные красивые и странные растения, которых у нас нет. И, конечно, это Австралия, так что вы увидите странных животных и птиц. Это просто великолепное место. И вот я выглянул с балкона своего отеля. У меня был номер люкс. Это было очень мило. Мы в Австралии. У меня есть деньги в банке. Я в туре с гребаной METALLICA. Это самая популярная хэви-метал группа в истории, не говоря уже о том, что это одна из самых популярных групп в мире. У меня есть деньги на банковском счету. В моей группе я научился как-то функционировать достаточно эффективно в пьяном виде, чтобы я мог выполнять свою работу. В то время у меня все еще был романтический партнер, долгосрочный романтический партнер, отношения с которым в конце концов закончились, но в то время она все еще была рядом со мной. И внешне все было хорошо. Я смотрел на эту улицу, на все это крутое дерьмо и понимал, что не хочу ничего делать. Я не хотел существовать. Это не было похоже на суицидальные мысли, типа «я хочу покончить с собой», но я был похож на «я больше не хочу быть здесь. Я просто хочу исчезнуть из жизни». И я посмотрел на стол, где я расставил бутылки с пивом, потому что я пил уже несколько дней, и у меня странный ОКР по отношению к окружающей обстановке. Поэтому я очень тщательно, даже будучи в состоянии алкогольного опьянения, выстроил эти пивные бутылки в идеальную линию - знаете, как кегли для боулинга, они просто идеально выстроены, касаясь друг друга. Все этикетки направлены в нужную сторону. Потому что я пытаюсь, контролируя внешнее окружение, хоть как-то повлиять на катастрофу, которой является Randy. И вот я посмотрел на эти пустые пивные бутылки, расставленные в ряд, и понял, что они являются метафорой моей жизни. Потому что снаружи, как и в моей жизни, все было идеально, упорядоченно и на своих местах. Но, как и эти бутылки, я стал пустым вместилищем для алкоголя и наркотиков. И достаточно было лишь слегка толкнуть меня, чтобы эти бутылки упали и разбились вдребезги. И я смотрел. И подумал: «Черт. Я не хочу существовать. Теперь я просто пустая пивная бутылка. Мужик, может, мне действительно стоит попробовать бросить пить, честно, на этот раз», потому что я пытался сделать это наполовину в течение, наверное, четырех или пяти лет. А в этот раз я взялся за дело всерьез. Я решил: «Эй, я должен бросить пить». И я попросил Вселенную: «Боже, пожалуйста, помоги мне». Что бы там ни было. У меня был момент, когда это не было, как... У меня не было фотографии бородатого чувака в небе или чего-то еще, но я просто попросил - я использую термин «Бог» за неимением лучшего термина. Я попросил: «Что бы там ни было, пожалуйста, помоги мне, потому что я не знаю, что делать». Тогда я понял: «Давай остановимся и попробуем выпить», и меня охватил покой, как будто в тот момент я был безмерно спокоен. Когда я просто понял: «Я в жопе», потому что это единственный способ, если у тебя есть проблема, когда-либо стать лучше, - это осознать, что ты в жопе. Это было осознание реальности, проще говоря, признание того, что я действительно в полной жопе. В этот короткий момент на меня снизошел покой, который длился примерно 45 секунд. А потом этот маленький дьявол на моем плече, как маленький Сатана, он всегда там, или как там его, демон, сказал: «Подожди, подожди, подожди, подожди. Подожди. Давай подумаем. Может быть, у вас просто была плохая ночь. Может быть, у тебя просто были неудачные 22 года, когда ты постоянно пил и употреблял наркотики. Это было просто дико. Это было безумие. Я совершенно не хотел больше жить. И это был не первый раз, когда я так себя чувствовал. И у меня были такие последствия пьянства... Ты чувствуешь, что не можешь функционировать. И я это чувствовал. И я подумал: «Стоп, стоп, стоп. Секунду назад у тебя все было хорошо, а до этого ты хотел умереть, а теперь снова хочешь пить. Ты сумасшедший. Ты сумасшедший, брат».



Некоторые ребята из группы и команды METALLICA во время этого тура были трезвыми, и они поговорили со мной. Я получал сигналы на протяжении долбанных 15-20 лет от родителей, семьи, любезных членов Ричмондского братства полицейских, судей. Один журналист из Ричмонда написал обо мне статью, типа: «Этому чуваку нужно протрезветь». А я такой: «Да пошел ты. Пошел ты. Ты не знаешь, чем я занимаюсь. Если бы тебе пришлось делать то, что делаю я, ты бы тоже пил». Так что я подумал: « Пожалуй, я просто постараюсь не пить». Я принял решение, потому что пиво было в холодильнике прямо там, в отеле. Я подумал: «Я не пойду за пивом. Я не пойду за пивом. Я пойду на сегодняшнее шоу и поговорю с этими ребятами. Я спрошу их: «Вы, б$$$ь, поможете мне? Что, б$$$ь, мне делать?» Так что я пошел на концерт, пришел пораньше и нашел пару тех парней. Я такой: «Слушайте, я в жопе. Помогите мне. Я пытаюсь трезветь». А они мне: «Мы тебя выходим, братан». А у меня тогда еще были длинные волосы. В тот вечер я вышел на сцену перед 14 000 человек, разваливаясь на части и истерически рыдая. К счастью, как я уже сказал, у меня были длинные волосы, так что я держал их на лице. А наша музыка очень агрессивная, так что я просто рыдал... Думаю, [эмоции в тот момент] были такими: «Я не знаю, что мне делать. Что происходит? Что случилось с моей жизнью? Как я дошел до такого состояния?» Как будто кто-то расцарапал мне всю кожу, как будто дорожная сыпь по всей моей душе. И вот я стою на сцене перед 14 000 человек и кричу во все горло, не переставая рыдать. К счастью, никто не мог этого понять, потому что я постоянно бегал и крутил головой. И я выдержал это шоу. И это был мой первый день трезвости. Это было 18 октября 2010 года. С тех пор я не пью и не принимаю наркотики».







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