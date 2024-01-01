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Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»



MARK MORTON в недавнем интервью ответил на вопрос о том был ли конкретный момент, когда он понял, что "добился своего" в музыкальном бизнесе:



«В каждый шаг на этом пути, в каждый шаг, чувак. Одна из особенностей LAMB OF GOD в том, что мы не пропустили ни одной ступеньки лестницы успеха. Есть несколько, к которым нам никогда не подобраться, но мы не пропустили ни одной из них на пути к тому, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся. Мы не пропустили ни одной из них. И я могу сказать с абсолютной уверенностью, что каждый раз, когда мы поднимались на уровень или на пол-уровня, мы говорили: "Наслаждайтесь, ребята. Это так хорошо, как только может быть".



Я говорю это людям - я сказал это кому-то на днях, и я уже говорил это несколько раз - и я произношу это в основном для того, чтобы улыбнуться, но это также является правдой, что только пять или шесть лет назад я смог наконец-то стать тем, кто сказал: "Хорошо, я, возможно, смогу нормально зарабатывать на жизнь лишь играя музыку. Мне не придется искать постоянную работу, скорее всего, нет. Возможно, мне придется сократить штат, возможно, придется пересмотреть некоторые свои финансовые решения, но, скорее всего, мне не придется искать постоянную работу". Потому что я так сильно свыкся с убеждением, что однажды всё должно закончиться...



Я видел интервью с Rob Zombie. Я не знаком с ним. И хотя мы как-то гастролировали вместе, но не думаю, что мы вообще общались. Но он очень творческий чувак, и я уважаю его творчество и его усердие, и у него прекрасная карьера. И я видел интервью с ним, в котором он сказал что-то вроде того, что всю свою карьеру он думал, что она вот-вот закончится. И я действительно понимаю это, я понимаю про что он говорит...



Итак, вопрос был в том, был ли определённый момент, когда в голове промелькнула мысль: "Ну наконец-то я добился успеха".... Наверное тогда, когда мы подписали контракт с Epic, это было как вздох облегчения. Пришел аванс за подписание, который для того времени был для меня... У меня никогда раньше не было на руках такой суммы денег. Хотя даже на новую машину не хватило бы — может быть, тогда еще да, но уж точно не сегодня, — я получил и положил всю сумму на свой банковский счет. Но таких денег до этого у меня никогда не было. И я подумал: "Боже мой. Я могу расплатиться..." На самом деле у меня была ипотека. Я купил маленький крошечный домик в Ист-Ричмонде, работая в мебельном, а потом мы подписались на Epic. И с этой суммой денег я подумал: "Ого, я смогу выплатить ипотеку за следующие 12 или 18 месяцев. Это невероятно". Но даже тогда я думал: "Вау, я сделал это. Круто. Следующий год или два будут очень крутыми. А потом я вернусь на постоянную работу и буду снова класть крыши».







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