Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 69
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Умер Джон Сайкс 51
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 29
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 29
*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
*PAMELA ANDERSON не в лучших отношениях с TOMMY LEE 22
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 69
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Умер Джон Сайкс 51
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 38
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



21 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»

18 янв 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого

15 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»

21 дек 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»

29 авг 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

23 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"

21 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»

14 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»

29 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой

25 июл 2024 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

19 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу

18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

5 фев 2024 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»



zoom
Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос, как для группы проходил процесс перехода с независимого лейбла на Epic:

«Когда мы подписывали контракт с крупным лейблом, я, наверное, был единственным в группе, кто по-настоящему нервничал по этому поводу, потому что я выходец из панк-рок-сцены, а крупный лейбл — это грязное слово. Но я играю в металлической группе. Вы также должны понимать, что мы не совсем панк-рок группа; мы металлическая группа. Но, глядя на это, я решил, что все произойдет так, как если бы я рассматривал ситуацию как SEX PISTOLS «Great Rock „N“ Roll Swindle». Я такой: «Этого не должно быть. Наша группа очень агрессивна. Мы не собираемся обеспечивать какие-то радиохиты или что-то в этом роде». Почему к нам стучится крупный лейбл? Я знаю, что произойдет. Произойдет то, что они дадут нам эти деньги. Мы запишем эту пластинку. Мы отдадим ее им, и они бросят нас либо до ее выхода, либо вскоре после нее». И я знал достаточно о том, как работает музыкальная индустрия, чтобы сказать: «Они нас бросят. Они разорвут контракт. И мы оставим деньги себе». Так что я подумал: «Давайте возьмем деньги и сбежим. К черту. Ничего не выйдет. Они никогда нас не удержат».

Мы играли на шоукейсе в Knitting Factory в Нью-Йорке прямо перед тем, как собирались подписать контракт. А президентом Epic Records [в то время] была милая женщина по имени Полли Энтони. И она пришла на этот концерт. Было чертовски жарко. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в Knitting Factory. Это крошечный клуб. Там зверски жарко. Мы закончили, и она, типа, «Это было так здорово», эта очень ухоженная, хорошо выглядящая женщина средних лет. Она говорит: «Пойдемте выпьем и поедим, чтобы отпраздновать это событие». А мы такие: «Отлично. Бесплатная еда» или что-то в этом роде. И вот мы идем в шикарный, блядь, бар или что там было, садимся за столик, и нам приносят рюмки, чтобы мы жахнули. И она такая: «Я бы хотела сказать тост». А я в ответ: «Подождите секундочку. Ладно, я хочу кое-что сказать. Прежде чем мы это подпишем...» И тут как будто иголка соскочила с пластинки, и вся моя группа уставилась на меня. Я помню это отчетливо, словно это происходило пару минут назад: «Первое, мы никогда не напишем песню для радио. Номер два, ты не можешь указывать нам, что писать. Номер три, ты не можешь говорить нам, кто будет продюсировать музыку. Номер четыре: вы не можете пытаться изменить наше творческое направление. У нас и так все хорошо, так что вы нам не нужны». И эта женщина посмотрела на меня, и моя группа посмотрела на меня, типа: «Твою мать, чувак. Да он же только что все засрал и уничтожил». Она посмотрела на меня и сказала: «О, Боже мой. Мне так жаль. Я произвела на вас такое впечатление?» А я такой: «Нет. Просто даю понять». И затем все получилось. Мы только что выполнили контракт с ними на семь альбомов. Это безумие. Мы выпустили семь пластинок на крупном лейбле, звучащих как мы, и при этом не создали ни одного хита. Я до сих пор не понимаю, как это получилось. Но они никогда не говорили нам, что делать, не говорили, кто должен нас продюсировать, не пытались направлять нас, потому что то, что у нас есть, не нуждается в исправлении. Оно работает само по себе. Думаю, они достаточно умны, чтобы понять это».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 янв 2025
WahrandPhain
Тебе не придется изменяться ни разу, если ты с самого начала выпускаешь коммерческую шляпу.

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом