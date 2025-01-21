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Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»



Вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe ответил на вопрос, как для группы проходил процесс перехода с независимого лейбла на Epic:



«Когда мы подписывали контракт с крупным лейблом, я, наверное, был единственным в группе, кто по-настоящему нервничал по этому поводу, потому что я выходец из панк-рок-сцены, а крупный лейбл — это грязное слово. Но я играю в металлической группе. Вы также должны понимать, что мы не совсем панк-рок группа; мы металлическая группа. Но, глядя на это, я решил, что все произойдет так, как если бы я рассматривал ситуацию как SEX PISTOLS «Great Rock „N“ Roll Swindle». Я такой: «Этого не должно быть. Наша группа очень агрессивна. Мы не собираемся обеспечивать какие-то радиохиты или что-то в этом роде». Почему к нам стучится крупный лейбл? Я знаю, что произойдет. Произойдет то, что они дадут нам эти деньги. Мы запишем эту пластинку. Мы отдадим ее им, и они бросят нас либо до ее выхода, либо вскоре после нее». И я знал достаточно о том, как работает музыкальная индустрия, чтобы сказать: «Они нас бросят. Они разорвут контракт. И мы оставим деньги себе». Так что я подумал: «Давайте возьмем деньги и сбежим. К черту. Ничего не выйдет. Они никогда нас не удержат».



Мы играли на шоукейсе в Knitting Factory в Нью-Йорке прямо перед тем, как собирались подписать контракт. А президентом Epic Records [в то время] была милая женщина по имени Полли Энтони. И она пришла на этот концерт. Было чертовски жарко. Не знаю, бывали ли вы когда-нибудь в Knitting Factory. Это крошечный клуб. Там зверски жарко. Мы закончили, и она, типа, «Это было так здорово», эта очень ухоженная, хорошо выглядящая женщина средних лет. Она говорит: «Пойдемте выпьем и поедим, чтобы отпраздновать это событие». А мы такие: «Отлично. Бесплатная еда» или что-то в этом роде. И вот мы идем в шикарный, блядь, бар или что там было, садимся за столик, и нам приносят рюмки, чтобы мы жахнули. И она такая: «Я бы хотела сказать тост». А я в ответ: «Подождите секундочку. Ладно, я хочу кое-что сказать. Прежде чем мы это подпишем...» И тут как будто иголка соскочила с пластинки, и вся моя группа уставилась на меня. Я помню это отчетливо, словно это происходило пару минут назад: «Первое, мы никогда не напишем песню для радио. Номер два, ты не можешь указывать нам, что писать. Номер три, ты не можешь говорить нам, кто будет продюсировать музыку. Номер четыре: вы не можете пытаться изменить наше творческое направление. У нас и так все хорошо, так что вы нам не нужны». И эта женщина посмотрела на меня, и моя группа посмотрела на меня, типа: «Твою мать, чувак. Да он же только что все засрал и уничтожил». Она посмотрела на меня и сказала: «О, Боже мой. Мне так жаль. Я произвела на вас такое впечатление?» А я такой: «Нет. Просто даю понять». И затем все получилось. Мы только что выполнили контракт с ними на семь альбомов. Это безумие. Мы выпустили семь пластинок на крупном лейбле, звучащих как мы, и при этом не создали ни одного хита. Я до сих пор не понимаю, как это получилось. Но они никогда не говорили нам, что делать, не говорили, кто должен нас продюсировать, не пытались направлять нас, потому что то, что у нас есть, не нуждается в исправлении. Оно работает само по себе. Думаю, они достаточно умны, чтобы понять это».







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