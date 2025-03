сегодня



Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE



Видео того, как барабанщик LAMB OF GOD Art Cruz исполняет хит MÖTLEY CRÜE “Shout At The Devil”, доступно ниже:



Drumeo: «Мы подвергли Art Cruz из Lamb Of God испытанию, попросив его выучить песню «Shout At The Devil» группы Mötley Crüe как можно быстрее. Посмотрите, как он разбирает оригинальные барабанные партии Tommy Lee, берется за двойную бочку и демонстрирует убийственное исполнение. Нам нравится, как он привнес свой собственный агрессивный стиль в этот классический трек». http://www.lamb-of-god.com







