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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 241
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
*Новое видео BEHEMOTH 24
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Lamb of God

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7 мар 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE

3 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD попал в списки лучших

2 мар 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы не в студии»

27 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Да мне с прибором на Грэмми...»

24 фев 2025 : 		 Похожа ли группа на брак? Отвечает вокалист LAMB OF GOD

21 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Только один из нас балуется крепким»

9 фев 2025 : 		 ART CRUZ: «Приход в LAMB OF GOD для меня стал поворотным моментом»

4 фев 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культурного мифа»

29 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о религии

24 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска

22 янв 2025 : 		 LAMB OF GOD о круизе

21 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»

18 янв 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого

15 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»

21 дек 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»

29 авг 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

23 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"

21 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»

14 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»

29 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой

25 июл 2024 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

19 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу

18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет
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Барабанщик LAMB OF GOD исполняет хит MÖTLEY CRÜE



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Видео того, как барабанщик LAMB OF GOD Art Cruz исполняет хит MÖTLEY CRÜE “Shout At The Devil”, доступно ниже:

Drumeo: «Мы подвергли Art Cruz из Lamb Of God испытанию, попросив его выучить песню «Shout At The Devil» группы Mötley Crüe как можно быстрее. Посмотрите, как он разбирает оригинальные барабанные партии Tommy Lee, берется за двойную бочку и демонстрирует убийственное исполнение. Нам нравится, как он привнес свой собственный агрессивный стиль в этот классический трек».




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