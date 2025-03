сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Новая пластинка выйдет быстрее, чем через пять лет»



Вокалист LAMB OF GOD D. Randall "Randy" Blythe в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у него и коллег по группе планы на новую пластинку:



«Конечно. Новая пластинка обязательно будет, нужно только собрать все воедино. Мы постоянно сочиняем. Я пишу тексты. Мои товарищи постоянно пишут риффы, и мы постоянно что-то фиксируем. На данный момент у нашего гитариста Mark [Morton] выходит новая сольная пластинка ['Without The Pain'], так что он работает над ее продвижением. Я тоже выпустил свою книгу, так что мы постоянно занимаемся разными вопросами. Но да, новая музыка LAMB OF GOD определенно будет, и на ее выход не уйдет пять лет, обещаю. Но на данный момент конкретной даты релиза нет».







