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*Видео с текстом от DESTINITY 271
*Умер Джон Сайкс 122
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
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Lamb of God

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22 янв 2025 : 		 LAMB OF GOD о круизе

21 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»

18 янв 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого

15 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»

21 дек 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»

29 авг 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

23 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"

21 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»

14 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»

29 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой

25 июл 2024 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

19 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу

18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

5 фев 2024 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD
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|||| сегодня

LAMB OF GOD о круизе



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LAMB OF GOD опубликовали официальный ролик, рассказывающий о том, как прошел круиз Headbangers Boat 2024.




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