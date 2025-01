сегодня



Вокалист LAMB OF GOD о религии



RANDY BLYTHE в интервью подкасту "The New Man" рассказал о своём отношении к религии:



«В детстве у меня был негативный опыт общения с религией, организованной религией, и был негативный опыт общения с церковью.



Когда я был ребёнком, меня воспитывали в церкви; меня воспитывали в южной баптистской церкви. И меня всегда учили, что Бог любит всех, и мы не должны никого осуждать, и что мы все равны в глазах Бога. А потом, примерно в семь или восемь лет, я начал замечать лицемерие среди людей, посещающих церковь, в том, как они относятся к другим людям, как они смотрят на других людей, что они говорят на стороне. И я подумал: "Это всё чушь". Так что я покончил со всей этой божественной темой. Я не был атеистом. Я никогда не был атеистом, я просто слабо верил в идею Бога, какого-то духа, какой-то высшей силы. И только когда алкоголь ожесточил меня до такой степени, что мне пришлось просить помощи у чего-то вне себя, потому что больше ничего не было, был только я, я сказал: "Пожалуйста, помоги мне. Что-нибудь". Так что я определённо верю в высшие силы. Я не знаю, является ли эта сила осознанным, рациональным, мыслящим божеством. Я не знаю, является ли это просто реальностью как таковой. Я не знаю, является ли она основополагающей энергией, которая проходит через всё, но я полагаю, что во Вселенной, по крайней мере, есть ощущение порядка.



Я слышал, что слово "Бог" — это аббревиатура, означающая "упорядоченное движение в правильном направлении". Если бы не было никакого направления, даже в хаосе нашей вселенной, я полагаю, всё бы просто перестало существовать.



Так верю ли я в Бога, если не сказать больше? Да. Пытаюсь ли я вступить в сознательный контакт с этим так называемым Богом? Да, ежедневно. Правда, суть в том, знаю ли я, что это за Бог? Совершенно точно нет. Ни малейшего понятия. Это не имеет значения.



Мне это кажется нелогичным Я не думаю, что мы можем это постичь, особенно с нашими ограниченными органами чувств... Например, если вы подумаете о собаке, то она может услышать то, что мы не можем услышать. Я думаю, мы не настроены на частоты божественного. Пока не настроены. Поэтому для меня нет смысла в том, чтобы существовал некий монолитный, один конкретный бог, который "вот он". Потому что если бы он существовал, несмотря на то, что лидеры культов, телепроповедники и шарлатаны на протяжении веков пытались сказать вам, если бы у кого-то был на это ответ, то он был бы очевидным, когда он вам его представит. Но это не так. Поэтому я полагаю, что во многих религиях, по крайней мере в исторически сложившихся, есть некий, возможно, божественный аспект. И, возможно, божественное выражает себя через конкретного человека, чтобы эта культура в тот момент, в то время могла понять его.



Это одна из моих проблем с догматичными, фундаменталистскими религиозными людьми любого толка. Они говорят: "Мой Бог — единственный Бог. И если ты не будешь следовать его заветам, то попадёшь в ад" или что-то в этом роде. Скажем, Будда, который даже не был Богом. Это всего лишь человек, который якобы достиг просветления под деревом Бодхи. Будда появился в Индии много тысяч лет назад, и его появление имело определённое значение. Был бы он понятен кельтским племенам в Ирландии, которые в то же время бегали по улицам и вели войны с синей краской на лице, горцам Шотландии и Ирландии, кельтам? Нет. Он был бы несовместим с культурой. Поэтому я верю, что на протяжении всей истории в каждом уголке мира могут быть свои культурно приемлемые проявления божественного. Так кто я такой, чтобы говорить вам, что моя концепция божественного — самая правильная, если для вас она не имеет смысла?»







+0 -0



просмотров: 158