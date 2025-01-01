Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 471
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 207
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 24
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*Новое видео DREAM THEATER 19
*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 471
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 207
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



29 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о религии

24 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска

22 янв 2025 : 		 LAMB OF GOD о круизе

21 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Мы выпустили 7 альбомов на крупном лейбле, не изменяя себе на ни йоту»

18 янв 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого

15 янв 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Моя книга — о способности менять точку зрения»

21 дек 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»

29 авг 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

23 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD считает "Ride The Lightning" METALLICA лучше "Master Of Puppets"

21 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»

14 авг 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»

29 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой

25 июл 2024 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

19 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу

18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

5 фев 2024 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист LAMB OF GOD о религии



zoom
RANDY BLYTHE в интервью подкасту "The New Man" рассказал о своём отношении к религии:

«В детстве у меня был негативный опыт общения с религией, организованной религией, и был негативный опыт общения с церковью.

Когда я был ребёнком, меня воспитывали в церкви; меня воспитывали в южной баптистской церкви. И меня всегда учили, что Бог любит всех, и мы не должны никого осуждать, и что мы все равны в глазах Бога. А потом, примерно в семь или восемь лет, я начал замечать лицемерие среди людей, посещающих церковь, в том, как они относятся к другим людям, как они смотрят на других людей, что они говорят на стороне. И я подумал: "Это всё чушь". Так что я покончил со всей этой божественной темой. Я не был атеистом. Я никогда не был атеистом, я просто слабо верил в идею Бога, какого-то духа, какой-то высшей силы. И только когда алкоголь ожесточил меня до такой степени, что мне пришлось просить помощи у чего-то вне себя, потому что больше ничего не было, был только я, я сказал: "Пожалуйста, помоги мне. Что-нибудь". Так что я определённо верю в высшие силы. Я не знаю, является ли эта сила осознанным, рациональным, мыслящим божеством. Я не знаю, является ли это просто реальностью как таковой. Я не знаю, является ли она основополагающей энергией, которая проходит через всё, но я полагаю, что во Вселенной, по крайней мере, есть ощущение порядка.

Я слышал, что слово "Бог" — это аббревиатура, означающая "упорядоченное движение в правильном направлении". Если бы не было никакого направления, даже в хаосе нашей вселенной, я полагаю, всё бы просто перестало существовать.

Так верю ли я в Бога, если не сказать больше? Да. Пытаюсь ли я вступить в сознательный контакт с этим так называемым Богом? Да, ежедневно. Правда, суть в том, знаю ли я, что это за Бог? Совершенно точно нет. Ни малейшего понятия. Это не имеет значения.

Мне это кажется нелогичным Я не думаю, что мы можем это постичь, особенно с нашими ограниченными органами чувств... Например, если вы подумаете о собаке, то она может услышать то, что мы не можем услышать. Я думаю, мы не настроены на частоты божественного. Пока не настроены. Поэтому для меня нет смысла в том, чтобы существовал некий монолитный, один конкретный бог, который "вот он". Потому что если бы он существовал, несмотря на то, что лидеры культов, телепроповедники и шарлатаны на протяжении веков пытались сказать вам, если бы у кого-то был на это ответ, то он был бы очевидным, когда он вам его представит. Но это не так. Поэтому я полагаю, что во многих религиях, по крайней мере в исторически сложившихся, есть некий, возможно, божественный аспект. И, возможно, божественное выражает себя через конкретного человека, чтобы эта культура в тот момент, в то время могла понять его.

Это одна из моих проблем с догматичными, фундаменталистскими религиозными людьми любого толка. Они говорят: "Мой Бог — единственный Бог. И если ты не будешь следовать его заветам, то попадёшь в ад" или что-то в этом роде. Скажем, Будда, который даже не был Богом. Это всего лишь человек, который якобы достиг просветления под деревом Бодхи. Будда появился в Индии много тысяч лет назад, и его появление имело определённое значение. Был бы он понятен кельтским племенам в Ирландии, которые в то же время бегали по улицам и вели войны с синей краской на лице, горцам Шотландии и Ирландии, кельтам? Нет. Он был бы несовместим с культурой. Поэтому я верю, что на протяжении всей истории в каждом уголке мира могут быть свои культурно приемлемые проявления божественного. Так кто я такой, чтобы говорить вам, что моя концепция божественного — самая правильная, если для вас она не имеет смысла?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 158

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом