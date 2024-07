сегодня



Видео полного выступления LAMB OF GOD



Видео полного выступления LAMB OF GOD, состоявшегося 21 июля в 713 Music Hall, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:



01. Laid To Rest

02. Hourglass

03. Now You've Got Something To Die For

04. The Faded Line

05. Omerta

06. Blood Of The Scribe

07. One Gun

08. Break You

09. What I've Become

10. Ashes Of The Wake

11. Remorse Is For The Dead



Encore:



12. Memento Mori

13. Redneck







