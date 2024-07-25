Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу! 17
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 15
*ROB HALFORD о простате 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
[= ||| все новости группы



*

Lamb of God

*



25 июл 2024 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

19 июл 2024 : 		 Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу

18 июл 2024 : 		 Фрагмент переиздания LAMB OF GOD

15 июл 2024 : 		 Гитарист LAMB OF GOD: «Заключить контракт с большим лейблом — это очень важно»

8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

5 фев 2024 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

22 июн 2023 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком

16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»

18 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

10 янв 2023 : 		 LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"

31 дек 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе

30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления LAMB OF GOD



zoom
Видео полного выступления LAMB OF GOD, состоявшегося 21 июля в 713 Music Hall, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:

01. Laid To Rest
02. Hourglass
03. Now You've Got Something To Die For
04. The Faded Line
05. Omerta
06. Blood Of The Scribe
07. One Gun
08. Break You
09. What I've Become
10. Ashes Of The Wake
11. Remorse Is For The Dead

Encore:

12. Memento Mori
13. Redneck




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 92

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом