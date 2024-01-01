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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 20
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Lamb of God

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Барабанщик LAMB OF GOD исполняет



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Zildjian опубликовали ролик, в котором барабанщик LAMB OF GOD Art Cruz исполняет композицию "September Song".




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