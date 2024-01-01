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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
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Lamb of God

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8 июн 2024 : 		 Фрагмент нового издания LAMB OF GOD

6 июн 2024 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет

19 апр 2024 : 		 LAMB OF GOD переиздают альбомы летом

22 фев 2024 : 		 Будет ли новая пластинка LAMB OF GOD? Отвечает басист

7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

5 фев 2024 : 		 Видео с выступления LAMB OF GOD

3 фев 2024 : 		 ART CRUZ о сложностях прихода в LAMB OF GOD

8 ноя 2023 : 		 LAMB OF GOD о первом круизе с утопленником

9 окт 2023 : 		 Документальный фильм от LAMB OF GOD

7 окт 2023 : 		 Новая песня LAMB OF GOD

23 сен 2023 : 		 Drum-cam от LAMB OF GOD

4 авг 2023 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

26 июл 2023 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не нервничаю, выходя на сцену»

18 июл 2023 : 		 Дрон-видео от LAMB OF GOD

14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

22 июн 2023 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD назвал CARLOS'a SANTANA'y любимым барабанщиком

16 мар 2023 : 		 Любимки вокалиста LAMB OF GOD

23 фев 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «LAMB OF GOD помогли перезапустить трэш-металл»

18 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LAMB OF GOD

10 янв 2023 : 		 LAMB OF GOD не исключают отметить юбилей "As The Palaces Burn"

31 дек 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD — о том, что самое сложное в группе

30 дек 2022 : 		 Видео полного выступления LAMB OF GOD

29 дек 2022 : 		 Демонстрационное видео от LAMB OF GOD

19 дек 2022 : 		 Гитарист LAMB OF GOD по-прежнему считает вокалиста одним из лучших

17 дек 2022 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

19 ноя 2022 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает над двумя книгами
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Фрагмент нового издания LAMB OF GOD



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LAMB OF GOD опубликовали композицию "Another Nail For Your Coffin (Feat. Kublai Khan TX & Malevolence)", которая взята из нового релиза группы "Ashes Of The Wake (20th-Anniversary Edition)":

01. Laid To Rest
02. Hourglass
03. Now You've Got Something To Die For
04. The Faded Line
05. Omertá
06. Blood Of The Scribe
07. One Gun
08. Break You
09. What I've Become
10. Ashes Of The Wake
11. Remorse Is For The Dead
12. Laid To Rest (pre-production demo) *
13. Ashes Of The Wake (pre-production demo) *
14. Remorse Is For The Dead (pre-production demo) *
15. Another Nail For Your Coffin (feat. KUBLAI KHAN TX and MALEVOLENCE)
16. Laid To Rest (HEALTH remix)
17. Omertá (Justin K Broadrick remix)
18. Remorse Is For The Dead (live in Richmond, Virginia)
19. Now You've Got Something To Die For (live from 2007)

* Exclusive to 2CD and digital




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