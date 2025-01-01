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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Новое видео DEATH SS 181
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Lamb of God

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ART CRUZ: «Приход в LAMB OF GOD для меня стал поворотным моментом»



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ART CRUZ в недавнем интервью обсудил свое появление в LAMB OF GOD:

«Я гастролирую уже около 17 лет — даже не только как барабанщик: продавец, техник по барабанам, тусовщик. Я занимался самыми разными аспектами этой индустрии. Я был готов к тому, чтобы влиться во что-то. И большую часть своей карьеры я всегда развивался, как бы приподнимаясь над собой. Я постоянно думал: «Вау», следующая большая цель, следующая великая цель, следующая главная цель. И это не было совпадением. Это было просто мое стремление — вопреки всему.

В детстве меня не воспитывали в строгости. У меня были замечательные родители, которых мне пришлось долго уговаривать, но они по большей части поддерживали мое музыкальное увлечение с самого начала. Так что я продолжал переходить из группы в группу, и за все время, которое ты проводишь в дороге, как я уже говорил о металлическом сообществе, ты заводишь друзей, завязываешь отношения.

[Мое появление в LAMB OF GOD] вытекало из отношений, которые я завязал со своей первой группой, WINDS OF PLAGUE. Мы гастролировали с LAMB OF GOD на фестивале Mayhem Fest в 2010 году. Именно на этом туре я впервые встретил их и подружился. И с тех пор мы мгновенно стали лучшими друзьями. Я и представить себе не мог, что спустя восемь лет мне представится возможность помочь им. И это было именно так — так поступают друзья. Изначально планировалось, что друзья будут помогать друзьям, что я и сделал. Одно дело, когда мне позвонили и предложили помочь, но разговор с глазу на глаз, чтобы присоединиться к группе, стал для меня судьбоносным опытом, который я не забуду».




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