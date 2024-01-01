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Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»



JOHN CAMPBELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у группы какой-то новый материал:



«Ну где-то что-то... Мы только что закончили туровый цикл и пришел момент перевести дыхание и начать работу над новым материалом».



Когда ведущий отметил, что "все невероятно этому рады", John отреагировал: «Стопэ, не гоните. На все нужно время»







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