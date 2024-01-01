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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 79
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
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Lamb of God

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Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»



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JOHN CAMPBELL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли у группы какой-то новый материал:

«Ну где-то что-то... Мы только что закончили туровый цикл и пришел момент перевести дыхание и начать работу над новым материалом».

Когда ведущий отметил, что "все невероятно этому рады", John отреагировал: «Стопэ, не гоните. На все нужно время»




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