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Вокалист LAMB OF GOD: «Только один из нас балуется крепким»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью вновь коснулся темы сложности сохранения трезвого образа жизни в турне:



«Мне повезло в том, что в моей группе четверо из пяти уже не пьют. А я был одиноким рейнджером в течение нескольких лет. И это было довольно тяжело, потому что я бросил и теперь каждый день захожу в хэви-металлический автобус с этими гребаными маньяками, которые пили и употребляли наркотики. А потом мой гитарист Willie [Adler] бросил пить. И он не пил, а я трезв уже 14 лет — думаю, он не пьет уже 12. Затем в течение первых восьми лет моей трезвости — я думаю теперь можно это упомянуть, потому что он только что опубликовал биографию, мой второй гитарист - Mark Morton, которая называется «Desolation», так вот он очень сильно подсел на опиаты, на героин. Я не знаю, как меня угораздило не подсесть, потому что мы с ним вместе надирались просто постоянно, но алкоголь — это моя бейби. А его бейби — опиаты. И вот уже восемь лет я в трезвости, а ему становилось всё хуже, хуже и хуже. И это было ужасно, потому что я чист, я трезв и я, типа, думаю: «Этот чувак умрет. Я просто найду его в койке мертвым», но я никогда не давил на него, потому что мне не нравится, когда люди давят на меня. Я никогда не давил на него. Я просто старался поддерживать чистоту на своей стороне улицы и быть хорошим примером, и если ему хотелось поговорить, он приходил и говорил со мной, и время от времени просил о помощи.



Это было очень тяжело — очень, чертовски тяжело, — потому что я смотрел на него, а он ведь умный парень, и я говорил: «Ты что, не понимаешь, что убиваешь себя? Зачем ты это делаешь, гребаный идиот? Это ужасно». И я смотрел на него и думал обо всём этом, а ведь те же самые слова другие люди говорили мне на протяжении предыдущих 22 лет. Так что мне пришлось вспомнить про себя. Я напомнил себе: «То, что ты три года трезв, не делает тебя гребаным королем трезвости, тупица». Поэтому я должен был просто быть рядом, чувак. И он начал разговаривать со мной: «Я не хочу умирать». А я в ответ: «Я знаю, брат. Вот что ты должен сделать». А потом он снова срывался. Однако в конце концов сработало. И вот уже шесть лет он чист и трезв. Потом в группу пришел наш барабанщик Art [Cruz]. В то время он всё еще куролесил. Сейчас он трезв уже более двух лет. Так что на текущий момент из пяти чуваков в группе четверо не занимаются херней. И это здорово. Это чертовски здорово. Но какое-то время таким был только я. Я был одиноким рейнджером. Кто-то должен был первым ступить на эту дорожку».







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