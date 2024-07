сегодня



Вокалист LAMB OF GOD выпустит книгу зимой



Hachette Books сообщили, что новая книга вокалиста LAMB OF GOD получила название "Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head" и будет выпущена 18 февраля.







