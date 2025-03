сегодня



Вокалист LAMB OF GOD попал в списки лучших



"Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head", новая книга RANDY BLYTHE, попала на 15 строчку "Hardcover Frontlist Nonfiction" списка бестселлеров недели:



«Я с большой гордостью сообщаю, что во ВТОРОЙ раз я официально стала автором бестселлеров! Моя новая книга, «Just Beyond The Light», попала в список бестселлеров Publishers Weekly, заняв 15-е место среди 25 лучших книг нехудожественной литературы в стране. Я не могу не поблагодарить всех, кто купил копию «Just Beyond The Light»!



Примечательно, что мне снова отказали в месте в списке других бестселлеров, хотя, как и в случае с моей первой книгой „ Dark Days “, я обогнал по продажам несколько книг из списка „бестселлеров“. Согласно данным BookScan, золотого стандарта службы данных, которая отслеживает фактические еженедельные розничные продажи печатных книг в США, на этот раз я обошел всю нижнюю половину их списка, места № 8-15. Это не одна или две книги из нижней части списка, это ПОЛОВИНА списка. Но это не страшно — я не ожидал, что они мне его дадут. В конце концов, я вокалист в хэви-металл группе, и поэтому на меня смотрят как на пещерного человека — я привык к снисходительному отношению. Это немного раздражает, но я знаю цифры...



Несмотря ни на что, я пишу книги не ради «призов» или мест в списках, так же как я не пишу музыку ради трофеев или мест в чартах. Я делаю это, потому что я — АРТИСТ, и я делаю это, чтобы узнать такие истории, как эта, рассказанная мне мужчиной со слезами на глазах на автограф-сессии на днях вечером:



«Я пытался покончить с собой и находился в психиатрической больнице. Я не смог бы назвать ни одной песни LAMB OF GOD, но у них там была ваша книга «Dark Days». Я прочитал ее, и она помогла мне оценить мои собственные трудности в перспективе. Я не могу выразить вам свою благодарность — она помогла мне выбраться из очень темного места. Она помогает мне и сегодня».



Вот почему я делаю то, что делаю. Слышать это и знать, что я изменил чью-то жизнь к лучшему. Сейчас мир переживает очень страшное и поганое время. Давайте сохранять присутствие и поддерживать друг друга, хорошо? Потому что в конечном итоге МЫ — это все, что у нас есть».











