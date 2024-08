сегодня



Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью ответил на вопрос, станет ли "Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head" продолжением "Dark Days" или это совершенно разные книги:



«Это совершенно другая книга. Это сборник — я бы не назвал это эссе, но разные главы о разных людях и опыте, которые изменили мое мировоззрение к лучшему.



С возрастом я стараюсь не повторять глупых ошибок снова и снова, и снова, и снова. И, сюрприз, сюрприз, если вы смотрите на людей, и думаете: «У этого человека жизнь удалась» или «Он поступил так, что я нахожу это достойным восхищения», если вы обращаете на них внимание и следуете их примеру, вы не совершаете глупых поступков сами. Я не говорю, что я все еще не делаю глупостей, но в старости я стараюсь больше учиться у других».







