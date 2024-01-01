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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 69
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*Новая песня NILE 29
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Lamb of God

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7 фев 2024 : 		 LAMB OF GOD о Headbangers Boat

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14 июл 2023 : 		 Вокалиста LAMB OF GOD постригли

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Вокалист LAMB OF GOD: «Стараюсь учиться у других»



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RANDY BLYTHE в недавнем интервью ответил на вопрос, станет ли "Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head" продолжением "Dark Days" или это совершенно разные книги:

«Это совершенно другая книга. Это сборник — я бы не назвал это эссе, но разные главы о разных людях и опыте, которые изменили мое мировоззрение к лучшему.

С возрастом я стараюсь не повторять глупых ошибок снова и снова, и снова, и снова. И, сюрприз, сюрприз, если вы смотрите на людей, и думаете: «У этого человека жизнь удалась» или «Он поступил так, что я нахожу это достойным восхищения», если вы обращаете на них внимание и следуете их примеру, вы не совершаете глупых поступков сами. Я не говорю, что я все еще не делаю глупостей, но в старости я стараюсь больше учиться у других».




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