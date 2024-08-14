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Lamb of God

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Вокалист LAMB OF GOD публике: «Засуньте свой сраный телефон себе в с...»



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RANDY BLYTHE в недавнем интервью вновь коснулся повального увлечения публикой на концертах своими телефонами и видеосъемкой:

«Отложите свои сраные телефоны в сторону и вернитесь в реальность. Я ещё не делал этого, но собираюсь. По мере того как телефонов будет становиться всё больше, я собираюсь однажды выйти на каком-нибудь шоу, где особенно много телефонов, принести табуретку, поставить её посреди сцены после песни или двух, а затем включить свой телефон, направить его на зрителей, сесть там и спеть целую песню. Я не буду двигаться. Я буду делать то же, что делают они. А в конце я скажу: "Вам понравилось? Нет? Мне тоже не понравилось. Так почему бы нам не побыть здесь вместе? Положите свой чёртов телефон". Воспоминания, которые у вас останутся, потому что вы воспринимаете это шоу через этот цифровой фильтр на видео с дрянного мобильника... Вы же не Стивен Спилберг. Сидите здесь и наслаждайтесь шоу вместе со мной. Будьте здесь со мной, потому что именно так всё и было, когда я начал ходить на концерты. За исключением — слава Богу — тех людей в 1980-х, которые были занудами-фотографами. Странные люди — всегда находились один или двое с фотоаппаратом, которые делали снимки, и слава Богу, потому что они все документировали. Но все остальные присутствовали на выступлении. А сегодня люди пропускают всё это, просматривая шоу через крошечный экран iPhone. Будьте здесь, со мной».




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14 авг 2024
gravitgroove
снепшот - очередной шедевр, спасибо! Лицо жителя района Нагатинский затон, когда сказали,что "аптека 24" закрыта насовсем.

просмотров: 189

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