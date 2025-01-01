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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 165
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
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Lamb of God

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|||| 27 фев 2025

Вокалист LAMB OF GOD: «Да мне с прибором на Грэмми...»



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RANDY BLYTHE в программе "The Jasta Show" ответил на вопрос, смотрел ли он церемонию вручения наград Грэмми:

«Нет, брат. Нет... Я был счастлив, что GOJIRA выиграли [в номинации "Best Metal Performance" в этом году]. Там есть друзья. Я давно их поддерживаю. Но я никогда не смотрю Грэмми.

Дело в том, что Грэмми, и мне говорили... Люди всегда говорят: "Они ничего не знают о металле", "Они ничего не знают об этом" и "Почему этот человек победил?" Большинство членов Академии звукозаписи, и мне об этом говорили, не знают ничего о металле... Потому что вы должны голосовать за каждую категорию. Вы не можете сказать: "Я увлекаюсь металлом. Я член Академии звукозаписи. Я буду голосовать за это, потому что это моя специализация". Нет. Вы должны голосовать за каждую категорию. Поэтому в половине случаев член "Академии звукозаписи", который является каким-то представителем звукозаписывающей индустрии, передаёт это своему секретарю и говорит: "Заполните форму". Это не жюри из ваших грёбаных единомышленников.

Я очень горжусь GOJIRA, что они получили эту награду, и я не пытаюсь принизить их достижения или что-то в этом роде, но Грэмми для меня ничего не значит. У меня пять номинаций.

Они даже больше не присылают мне приглашения, потому что я продал свои медальоны "Грэмми" на благотворительном аукционе.

Цитата Флейвора Флава: "Кому какое дело до этой чёртовой Грэмми?" Только не мне. Мне плевать. Меня не волнуют призы, и мне не нужно печенье. Если я сделал то, что мне нравится, это круто.

Если это важно для кого-то другого — отлично. Ну а мне с прибором...»




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