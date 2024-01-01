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Вокалист LAMB OF GOD закончил новую книгу



В рамках беседы с Loudwire Nights, вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe сообщил, что он находится на финальной стадии работ над новой книгой:



«На это у меня ушло 10 долбаных лет. Итак, книга выйдет в следующем году, предположительно в феврале. Так что все готово. Я заканчиваю редактирование. А потом я начну работу над другой книгой, и между ними уже не будет 10 лет».







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