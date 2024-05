сегодня



SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER



SCOTT IAN предсказуемо дал заднюю:



«Недавно в интервью Classic Rock меня спросили о предстоящих концертах SLAYER. Похоже, некоторые люди не поняли, как я ответил на этот вопрос - возможно, потому что они не присутствовали при разговоре и не могли видеть улыбку на моем лице или слышать мой смех, когда я отвечал.



Я написал ему легкомысленное сообщение, в котором в шутку сказал: "Спасибо, что выставил меня лгуном". И когда я сказал: "Лично я считаю, что это было слишком рано", это было сказано в связи с уходом SLAYER, а не в связи с их возвращением с концертами.



Вот так, прямо из уст бородача».









Perfect example of a bullshit clickbait headline. It should read, “Scott Ian jokingly texts Kerry King.” Lazy cut and paste “journalism” by the NME. Maybe next time reach out to the source. pic.twitter.com/RqUW10osmC



