Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
*Лидер SIX FEET UNDER больше не дует 16
*KERRY KING: «Схуднул малёха!» 16
*Никакого альбома KREATOR до 2026 года! 14
*Гитарист ACCEPT: «А судьи кто?» 14
*Гитарист SLIPKNOT о новом барабанщике: «Мы не пробовали нико... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



20 май 2024 : 		 SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER

17 май 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»

16 май 2024 : 		 KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»

22 мар 2024 : 		 Новая фигурка SLAYER

19 мар 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»

25 фев 2024 : 		 Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 SLAYER вернулись!

19 янв 2024 : 		 KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»

10 янв 2024 : 		 KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»

14 дек 2023 : 		 GARY HOLT не слышал новую музыку гитариста SLAYER, но ждёт её с нетерпением

24 ноя 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Ну какие SLAYER нацисты, ну?!»

21 ноя 2023 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце 1990-х: «Мы были чертовски напуганы»

20 ноя 2023 : 		 GARY HOLT не будет играть с KERRY KING

16 ноя 2023 : 		 Юбилейный винил от SLAYER

10 ноя 2023 : 		 DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAYER: «Я не хочу отвечать на этот вопрос»

7 ноя 2023 : 		 KERRY KING вернётся в 2024!

2 ноя 2023 : 		 Шузы от SLAYER x DC

23 окт 2023 : 		 DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четвёрки»

13 окт 2023 : 		 Новая фотокнига о SLAYER

4 окт 2023 : 		 Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"

20 авг 2023 : 		 Поставь логотип SLAYER на любимое мясо

17 авг 2023 : 		 SLAYER на кассете!

23 июл 2023 : 		 GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё»

13 июл 2023 : 		 Видео полного выступления SLAYER

30 май 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не хотел участвовать в прощальном туре SLAYER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER



zoom
SCOTT IAN предсказуемо дал заднюю:

«Недавно в интервью Classic Rock меня спросили о предстоящих концертах SLAYER. Похоже, некоторые люди не поняли, как я ответил на этот вопрос - возможно, потому что они не присутствовали при разговоре и не могли видеть улыбку на моем лице или слышать мой смех, когда я отвечал.

Я написал ему легкомысленное сообщение, в котором в шутку сказал: "Спасибо, что выставил меня лгуном". И когда я сказал: "Лично я считаю, что это было слишком рано", это было сказано в связи с уходом SLAYER, а не в связи с их возвращением с концертами.

Вот так, прямо из уст бородача».

Perfect example of a bullshit clickbait headline. It should read, вЂњScott Ian jokingly texts Kerry King.вЂќ Lazy cut and paste вЂњjournalismвЂќ by the NME. Maybe next time reach out to the source. pic.twitter.com/RqUW10osmC






Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 май 2024
Вашингтон Ирвинг
лишь бы была тема попиздеть
Like!1
20 май 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну так Пугачиха ещё говорила что артисту самое главное что бы про него говорили в СМИ . и совсем не важно что будут про него говорить хорошее или плохое главное что бы говорили и его имя постоянно звучало. А старушка знала толк в пиаре вон себя как грамотно распиарила что ещё лет 50 её помнить будут.
Like!1
20 май 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, да так почти везде. мне моя преподша по живописи рассказывала, как Никас Сафронов в начале карьеры выставлял среди работ живопись поверх икон. собранных им в деревнях, чтобы нарочно скандалы поднимать.
20 май 2024
olly71
Вашингтон Ирвинг, ну это да но лично в моих глазах такие личности сильно падают когда пиар ради пиара. Вот этому еврею обязательно надо было это оправдание ? Конечно нет это если по людски а вот для бизнеса надо.
20 май 2024
WahrandPhain
olly71, так там денюжки главное, а фанатам можно ссать в глаза - они еще и платить будут.
20 май 2024
Corpsegrinder04
Да ясно дело не по масти...

просмотров: 958

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом