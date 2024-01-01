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Гитарист SLAYER: «Все думают, что мы можем долго, но это не так»



Kerry King в недавнем интервью вновь остановился на вопросе, почему даты анонсов концертов SLAYER практически совпали с объявлением о выходе его дебютной пластинки:



«Меня это тоже застало врасплох. Хотелось бы мне, чтобы время было другим? Безусловно, но это совершенно не в моей власти».



Далее он отметил, что поклонникам не стоит надеяться на полномасштабное воссоединение SLAYER:



«Все думают, что SLAYER снова собираются вместе, но это очень далеко от истины. Мы отказываемся от выступлений с тех пор, как прекратили свою деятельность. Но поступило вот это предложение, и я подумал: «Если мы когда-нибудь и соберемся, то конкретно здесь это будет подходящим, потому что это пятилетняя годовщина нашего последнего тура».



Мы больше не собираемся ничего записывать. Тот финальный тур был определенно нашим последним туром. Это просто повод повеселиться с ребятами, отыграть несколько концертов, а потом снова прыгнуть в гроб...».







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