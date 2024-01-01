Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 14
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Slayer

*



6 июн 2024 : 		 KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»

4 июн 2024 : 		 Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?

3 июн 2024 : 		 Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»

30 май 2024 : 		 Какими будут концерты SLAYER?

21 май 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»

20 май 2024 : 		 SCOTT IAN сдал назад по теме о SLAYER

17 май 2024 : 		 KERRY KING: «SLAYER альбом не запишут, зуб даю!»

16 май 2024 : 		 KERRY KING о предстоящих концертах SLAYER: «Будет здорово снова сыграть для фанатов»

22 мар 2024 : 		 Новая фигурка SLAYER

19 мар 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Видел я однажды SLAYER, так там мужика...»

25 фев 2024 : 		 Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах

22 фев 2024 : 		 SLAYER вернулись!

19 янв 2024 : 		 KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы делали на последних альбомах SLAYER»

10 янв 2024 : 		 KERRY KING о сольном материале: «Это продолжение SLAYER»

14 дек 2023 : 		 GARY HOLT не слышал новую музыку гитариста SLAYER, но ждёт её с нетерпением

24 ноя 2023 : 		 DAVE LOMBARDO: «Ну какие SLAYER нацисты, ну?!»

21 ноя 2023 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце 1990-х: «Мы были чертовски напуганы»

20 ноя 2023 : 		 GARY HOLT не будет играть с KERRY KING

16 ноя 2023 : 		 Юбилейный винил от SLAYER

10 ноя 2023 : 		 DAVE LOMBARDO об участии в гипотетическом воссоединении SLAYER: «Я не хочу отвечать на этот вопрос»

7 ноя 2023 : 		 KERRY KING вернётся в 2024!

2 ноя 2023 : 		 Шузы от SLAYER x DC

23 окт 2023 : 		 DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четвёрки»

13 окт 2023 : 		 Новая фотокнига о SLAYER

4 окт 2023 : 		 Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»



zoom
В новом интервью для рок-станции Q104.3 Kerry King рассказал о предстоящих концертах SLAYER спустя пять лет после завершения «прощального» тура группы:

«Я расскажу об этом в той интерпретации, которая будет понятна всем. Мы отклоняли предложения с начала 2020 года, когда началась пандемия.

А потом приближалась пятилетняя годовщина завершения деятельности, и я подумал: "Это серия из трёх концертов. Думаю, это будет здорово". Это пятилетняя годовщина нашего последнего тура. Мы больше никогда не будем гастролировать — этого точно не случится. Мы никогда больше не будем записываться, этого тоже не случится. Но я думаю, что прикольно устраивать памятные шоу. Мне не нужно быть привязанным к ним надолго. Поклонникам не нужно беспокоиться о том, что мы поедем в тур, потому что мы сказали, что не будем этого делать. Тут нет никакой дьявольской фигни. Я думаю, люди просто должны понять: "Это просто юбилейные шоу". На этом всё и закончится».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом