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KERRY KING о SLAYER: «Мы никогда больше не будем гастролировать»



В новом интервью для рок-станции Q104.3 Kerry King рассказал о предстоящих концертах SLAYER спустя пять лет после завершения «прощального» тура группы:



«Я расскажу об этом в той интерпретации, которая будет понятна всем. Мы отклоняли предложения с начала 2020 года, когда началась пандемия.



А потом приближалась пятилетняя годовщина завершения деятельности, и я подумал: "Это серия из трёх концертов. Думаю, это будет здорово". Это пятилетняя годовщина нашего последнего тура. Мы больше никогда не будем гастролировать — этого точно не случится. Мы никогда больше не будем записываться, этого тоже не случится. Но я думаю, что прикольно устраивать памятные шоу. Мне не нужно быть привязанным к ним надолго. Поклонникам не нужно беспокоиться о том, что мы поедем в тур, потому что мы сказали, что не будем этого делать. Тут нет никакой дьявольской фигни. Я думаю, люди просто должны понять: "Это просто юбилейные шоу". На этом всё и закончится».







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