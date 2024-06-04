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Slayer

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Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?



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Metal Hammer попросили гитариста SLAYER назвать его лучший рифф, на что он ответил:

«Полагаю, этот вопрос нужно задавать фанатам. Для меня идеальный рифф Kerry King'a — это, пожалуй, самый новый из тех, что я придумал, и который меня радует в любой день. Идеальный рифф Kerry King'a — это очень сложно, но мы исторически известны тем, что придумываем песни с кучей риффов, и на альбоме "From Hell I Rise" их очень много.

На этом альбоме, скажем, мне нравится брейкдаун в песне "Crucifixation". Тут отличная гармония. Песня развивается от риффа к одной гармонии, к следующей гармонии, и так далее. В ней также есть куча барабанных сбивок, которые я с удовольствием презентовал Paul'y, когда создавал эту песню. Я сказал: "У меня есть песня, в которой есть повторяющиеся барабанные перебивки. Мне нужно, чтобы ты сделал всё как Bill Ward". И я думаю, у нас получилось. И сейчас я выбираю этот рифф, потому что он является важной частью супербыстрой песни, но он очень тяжёлый, медленный и создан под влиянием BLACK SABBATH».




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4 июн 2024
gravitgroove
"Chemical Warfare" естественно, если это именно он написал вступление.
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4 июн 2024
Corpsegrinder04
Expendable Youth однозначно. На втором месте Temptation - но там больше построение вокальной части по кайфу. Если брать сольник - Toxic.
4 июн 2024
WahrandPhain
пиздец...какой у вас любимый палец на ноге??..
https://youtu.be/-LfDswlosGk
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4 июн 2024
gravitgroove
WahrandPhain, "Roll Safe.GIF" : Потому что остальные пальцы - это Хэннеман.
4 июн 2024
WahrandPhain
потому что он является важной частью супербыстрой песни
, но он очень тяжёлый, медленный

ЧТО
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