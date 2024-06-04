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Какой лучший рифф у гитариста SLAYER?



Metal Hammer попросили гитариста SLAYER назвать его лучший рифф, на что он ответил:



«Полагаю, этот вопрос нужно задавать фанатам. Для меня идеальный рифф Kerry King'a — это, пожалуй, самый новый из тех, что я придумал, и который меня радует в любой день. Идеальный рифф Kerry King'a — это очень сложно, но мы исторически известны тем, что придумываем песни с кучей риффов, и на альбоме "From Hell I Rise" их очень много.



На этом альбоме, скажем, мне нравится брейкдаун в песне "Crucifixation". Тут отличная гармония. Песня развивается от риффа к одной гармонии, к следующей гармонии, и так далее. В ней также есть куча барабанных сбивок, которые я с удовольствием презентовал Paul'y, когда создавал эту песню. Я сказал: "У меня есть песня, в которой есть повторяющиеся барабанные перебивки. Мне нужно, чтобы ты сделал всё как Bill Ward". И я думаю, у нас получилось. И сейчас я выбираю этот рифф, потому что он является важной частью супербыстрой песни, но он очень тяжёлый, медленный и создан под влиянием BLACK SABBATH».







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