Гитарист SLAYER: «Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е»



В новом интервью Metal Blast гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, что бы он сказал, если бы мог вернуться в прошлое и поделиться с молодыми мудростью о музыкальном бизнесе. Он ответил:



«Это легко, потому что есть одна часть моей карьеры, на которую я всегда оглядываюсь и говорю: "Тебе нужно было тогда быть более внимательным". Я про 1990-е. "Удели внимание 1990-м и не выпускай паршивые альбомы, которые ты, вероятно, выпустишь тогда".



Мне не нравится то, что мы делали в 1990-е. Я был очень разочарован в музыке, потому что группы, которые становились популярными, я не понимал. И до сих пор не понимаю. Мне никогда не нравились LIMP BIZKIT. Мне никогда не нравились группы той эпохи. Меня это раздражало и отталкивало. И это очень хорошо видно на альбоме [1998 года] "Diabolus In Musica". Я не был сфокусирован на процессе. У меня там была пара песен, но я не внёс в него того вклада, который обычно вношу. А потом я пришёл в себя и решил: "К чёрту всё. Мы в SLAYER. Мы должны быть чертовски важными. Я должен обращать внимание на эту фигню". И теперь можно сказать, что я уделил музыке больше внимания, когда вышел альбом [2001 года] "God Hates Us All", потому что это было своего рода наше перерождение в "Да, мы немного потерялись в 1990-х, но мы выправили корабль, и теперь мы на правильном пути"».



На вопрос о том, было ли изменение музыкального направления SLAYER в 1990-е годы творческим решением или на группу оказывалось давление со стороны, King ответил:



«Я думаю, что Джефф [Ханнеман, гитарист SLAYER] пытался сделать что-то новое, а мне это очень не понравилось. [Смеётся]. И это отразилось на моём вкладе в процесс. И я понимаю это сейчас. Как только эта пластинка вышла, я задумался: «Мне следовало уделить больше внимания этому альбому и внести больший вклад", просто чтобы выместить своё раздражение, а не слушать, как группа пытается превратиться в то, чем она не являлась. И с этим утверждением тоже можно поспорить. Кому-то этот альбом действительно нравится, но он определённо не мой любимый.



И мы не были очень плодовиты в 1990-х. Paul [Bostaph, барабанщик SLAYER] однажды ушёл от нас. Так что мы записали альбом "Undisputed Attitude", которым я очень горжусь, мне нравится эта кавер-пластинка. У нас была пара оригинальных песен, пара панк-песен от Джеффа. "Gemini" от меня.



Да, на мой взгляд, конец 1990-х — это не лучший момент в моей истории».



Когда интервьюер заметил, что SLAYER не пошли по стопам таких групп, как MACHINE HEAD, надев наряды в стиле кунг-фу и сделав дреды в эпоху ню-метала, King ответил:



«Да, я до такого не скатился».







