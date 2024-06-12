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Slayer

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|||| 12 июн 2024

Вокалист SLAYER несколько месяцев не говорил участникам группы, что решил завязать



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В новом интервью для KNAC.COM гитариста SLAYER Kerry King'a спросили, не думал ли он о выпуске сольного альбома ещё во время деятельности группы. Он ответил:

«Мне это не приходило в голову, пока Tom [Araya, басист/вокалист SLAYER] не сказал, что он не хочет продолжать гастролировать. И когда он заявил об этом, я сказал: "Я не буду пытаться отговорить тебя, потому что не круто уговаривать кого-то, если у него душа к этому не лежит". Так что я решил: "Теперь мне нужно собрать свою группу и продолжать"».

На вопрос о том, придумал ли он риффы и музыкальные идеи для "From Hell I Rise" специально, или же он уже давно их вынашивал, Kerry ответил:

«Здесь есть всего понемногу. Например, идея "Residue" появилась, когда Paul [Bostaph, барабанщик SLAYER и KERRY KING] был в SLAYER в этот последний раз. У неё не было ни начала, ни конца — не было всех необходимых частей, — но я знал, что песня мне нравится. Поэтому я просто сохранил её на потом. А во время пандемии я придумал вступление и концовку и добавил немного связующих элементов. Переслушал и подумал: "Вот теперь то, что нужно". Так что есть и подобные вещи. А ещё есть треки, оставшиеся от [последнего альбома SLAYER 2015 года] "Repentless". Многое из того, что я написал во время пандемии. И сейчас, например, для будущей второй пластинки всё ещё есть материал с "Repentless", есть остатки с "From Hell I Rise" и то свежее, что я написал с тех пор. Так что у меня ещё куча наработок, за которые я должен взяться».

King подтвердил, что уже начал работу над своим вторым сольным альбомом:

«У меня есть демо-записи многих песен. Но пока нет текстов. У меня есть лишь несколько рабочих названий, но много музыки».

На вопрос о том, как прошёл разговор с Paul'ом Bostaph'ом, когда он попросил барабанщика SLAYER присоединиться к нему в сольном проекте, Kerry ответил:

«Это было очень просто. Я узнал, что Tom решил завязать, наверное, за четыре-шесть месяцев до того, как об этом узнали другие ребята [Bostaph и гитарист Gary Holt]. Потому что по какой-то причине он просто не сказал им об этом. Мы готовились к фотосессии с ребятами, и я сказал: "Слушай..." Я сказал своему менеджеру: "Я не буду фотографироваться, пока Tom не расскажет этим бедным парням, в чём дело, потому что они заслуживают это знать". И он рассказал. А на следующий день мы сделали фотографии, и я сразу же подошел к Paul'у и сказал: "Чувак, не волнуйся ни секунды, я продолжаю деятельность. И я полагаю, что ты хочешь продолжить со мной"».




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12 июн 2024
L
LU---
скорее всего будет То же самое :(

просмотров: 486

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