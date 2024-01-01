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Slayer

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Какими будут концерты SLAYER?



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Kerry King в недавней беседе ответил на вопрос, какими будут реюнион-концерты SLAYER:

«На самом деле, ничего особенного. Те же бошки, те же кабинеты, те же педали, те же гитары. Знаете, на концертах SLAYER будет много огня, и я думаю, что да, эти шоу будут просто веселыми. Будет здорово сыграть с Gary Holt [гитарист SLAYER] на нескольких концертах; я не видел его почти пять лет, так что это будет здорово. И будет здорово собраться вместе с Tom Araya [басист/вокалист SLAYER] и выплеснуть немного ненависти на людей, но не привыкайте к тому, что это будет постоянным событием».




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