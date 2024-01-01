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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 24
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Slayer

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Охладись со SLAYER



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Компания Igloo объявила о выпуске новой коллекции холодильников Slayer. После успеха их предыдущих совместных работ, этот новый релиз включает некоторые из самых любимых альбомов SLAYER в новейшие кулеры и посуду для напитков Igloo.

Jon Sinko, вице-президент по партнерству и лицензированию компании Igloo, сказал:

«Я являюсь большим поклонником SLAYER с конца 80-х годов, видел их вживую еще в 1991 году на MSG в Нью-Йорке и вплоть до их последнего тура в 2018 году. Как и многие другие фанаты, я не могу сказать, какой альбом лучше — „Reign In Blood“ или „South Of Heaven“.

В прошлом году мы начали наше сотрудничество с группой, выпустив коллекцию «Reign In Blood». Поэтому в этом году мы решили сбалансировать ситуацию, выпустив полностью черную KoolTunes, украшенную обложкой альбома «South Of Heaven», которая уже доступна в продаже на сайте Igloocoolers.com. Затем, в начале августа, мы выпустим более широкую коллекцию, включая совершенно новые 16-унциевые банки SLAYER из нержавеющей стали, инновационный кулер с мягкой стенкой и свежие позиции прошлогодних бестселлеров».

Кулер SLAYER «South Of Heaven» KoolTunes, $174.99, поступивший в продажу 6/6, представляет собой полностью черный кулер Playmate (вмещает до 26 банок) с беспроводными, водонепроницаемыми динамиками Bluetooth и графикой, посвященной четвертому студийному альбому группы «South Of Heaven».

В августе 2024 года Igloo выпустит SLAYER «Reign In Blood» Sling, $34.99, удобную одностворчатую сумку-холодильник на 6 банок. Она украшена рисунками по всему периметру, имеет регулируемый ремень для переноски и внешнюю ткань из полиэстера GRS (Global Recycled Standard), изготовленную из переработанных материалов, полученных в результате вторичной переработки.

Завершают коллекцию - также доступную в августе 2024 года — три 16-унциевые банки из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией, по 19,99 долларов каждая, с долговременным сохранением температуры, съемными крышками, ползунками для удобного питья и встроенными подставками. Каждая банка объемом 16 унций имеет дизайн «Reign In Blood», «South Of Heaven» или «Graveyard».




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