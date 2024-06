сегодня



Охладись со SLAYER



Компания Igloo объявила о выпуске новой коллекции холодильников Slayer. После успеха их предыдущих совместных работ, этот новый релиз включает некоторые из самых любимых альбомов SLAYER в новейшие кулеры и посуду для напитков Igloo.



Jon Sinko, вице-президент по партнерству и лицензированию компании Igloo, сказал:



«Я являюсь большим поклонником SLAYER с конца 80-х годов, видел их вживую еще в 1991 году на MSG в Нью-Йорке и вплоть до их последнего тура в 2018 году. Как и многие другие фанаты, я не могу сказать, какой альбом лучше — „Reign In Blood“ или „South Of Heaven“.



В прошлом году мы начали наше сотрудничество с группой, выпустив коллекцию «Reign In Blood». Поэтому в этом году мы решили сбалансировать ситуацию, выпустив полностью черную KoolTunes, украшенную обложкой альбома «South Of Heaven», которая уже доступна в продаже на сайте Igloocoolers.com. Затем, в начале августа, мы выпустим более широкую коллекцию, включая совершенно новые 16-унциевые банки SLAYER из нержавеющей стали, инновационный кулер с мягкой стенкой и свежие позиции прошлогодних бестселлеров».



Кулер SLAYER «South Of Heaven» KoolTunes, $174.99, поступивший в продажу 6/6, представляет собой полностью черный кулер Playmate (вмещает до 26 банок) с беспроводными, водонепроницаемыми динамиками Bluetooth и графикой, посвященной четвертому студийному альбому группы «South Of Heaven».



В августе 2024 года Igloo выпустит SLAYER «Reign In Blood» Sling, $34.99, удобную одностворчатую сумку-холодильник на 6 банок. Она украшена рисунками по всему периметру, имеет регулируемый ремень для переноски и внешнюю ткань из полиэстера GRS (Global Recycled Standard), изготовленную из переработанных материалов, полученных в результате вторичной переработки.



Завершают коллекцию - также доступную в августе 2024 года — три 16-унциевые банки из нержавеющей стали с вакуумной изоляцией, по 19,99 долларов каждая, с долговременным сохранением температуры, съемными крышками, ползунками для удобного питья и встроенными подставками. Каждая банка объемом 16 унций имеет дизайн «Reign In Blood», «South Of Heaven» или «Graveyard».







+1 -0



просмотров: 201