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Slayer

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DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»



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В новом интервью для Ultimate Guitar бывший басист MEGADETH David Ellefson выразил своё мнение по поводу недавнего объявления о воссоединении SLAYER для трёх фестивальных выступлений в сентябре и октябре этого года:

«Это было неизбежно. Я не знаю причин, по которым они это делают, но я не могу сидеть без дела. Я не могу сидеть дома и не выступать. В какой-то момент я понял, что это то, ради чего я живу на планете.

Они мои друзья, поэтому я рад любому их успеху. Если они измотаны и хотят бросить играть, я тоже рад этому. Но если они уже отдохнули и готовы играть — пусть играют.

Вокруг PANTERA ведётся много споров, и, как я выяснил, от KINGS OF THRASH фэны всё ещё хотят слышать эти песни. Неважно, как это называется, люди всё равно хотят послушать эти песни. Прощание — это просто временное расставание».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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21 май 2024
гладиатор
Конечно это было неизбежно. Они бы раньше "вернулись" если бы не маразм в который погрузился мир на два года.
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21 май 2024
Вашингтон Ирвинг
гладиатор, если бы они знали про этот маразм, то 100% бы не "распадались")
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21 май 2024
Starbreaker
> > "но я не могу сидеть без дела."

Дэвид, это все ещё три года назад поняли.
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