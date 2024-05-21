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DAVID ELLEFSON о возвращении SLAYER: «Это было неизбежно»



В новом интервью для Ultimate Guitar бывший басист MEGADETH David Ellefson выразил своё мнение по поводу недавнего объявления о воссоединении SLAYER для трёх фестивальных выступлений в сентябре и октябре этого года:



«Это было неизбежно. Я не знаю причин, по которым они это делают, но я не могу сидеть без дела. Я не могу сидеть дома и не выступать. В какой-то момент я понял, что это то, ради чего я живу на планете.



Они мои друзья, поэтому я рад любому их успеху. Если они измотаны и хотят бросить играть, я тоже рад этому. Но если они уже отдохнули и готовы играть — пусть играют.



Вокруг PANTERA ведётся много споров, и, как я выяснил, от KINGS OF THRASH фэны всё ещё хотят слышать эти песни. Неважно, как это называется, люди всё равно хотят послушать эти песни. Прощание — это просто временное расставание».







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