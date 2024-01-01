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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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*Умер Пол Ди'Анно 34
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Deep Purple

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24 окт 2024 : 		 DEEP PURPLE первые в Великобритании

22 окт 2024 : 		 GLENN HUGHES о приходе в DEEP PURPLE

18 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

3 сен 2024 : 		 Видео полного выступления DEEP PURPLE

26 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в 4К

25 авг 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE: «У нас всё расписано до конца 2026 года»

13 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE на пенсию не хотят!

3 авг 2024 : 		 DEEP PURPLE в десятый раз первые в Германии

28 июл 2024 : 		 DEEP PURPLE 26 раз попали в чарты

25 июл 2024 : 		 IAN PAICE о творческом пути DEEP PURPLE

23 июл 2024 : 		 Вокалист DEEP PURPLE хвалит нового гитариста

14 июл 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE о новом гитаристе: «У него более риффовый подход к сочинению песен»

3 июл 2024 : 		 Новое видео группы DEEP PURPLE

27 июн 2024 : 		 DEEP PURPLE сыграли турецкий марш

21 июн 2024 : 		 GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»

13 июн 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE: «Я не люблю славу»

5 июн 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

28 май 2024 : 		 IAN GILLAN о новом гитаристе DEEP PURPLE: «Он — гений»

20 май 2024 : 		 DEEP PURPLE исполнили новую песню

30 апр 2024 : 		 Новое видео DEEP PURPLE

24 апр 2024 : 		 Новый альбом DEEP PURPLE выйдет летом

21 апр 2024 : 		 STEVE MORSE о своем сменщике в DEEP PURPLE

7 апр 2024 : 		 KEN TAMPLIN исполняет DEEP PURPLE

3 апр 2024 : 		 Басист DEEP PURPLE считает привлечение сына Фрэнка Заппы к ремиксу "Machine Head" маркетинговым ходом

19 мар 2024 : 		 Барабанщик DEEP PURPLE об игре с двумя бас-бочками: «Я не хочу в это вникать, потому что это не моё»

11 мар 2024 : 		 Участники DEEP PURPLE представляют новое издание
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DEEP PURPLE первые в Великобритании



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Сингл DEEP PURPLE "Lazy Sod" занял первую строчку в британских Official Physical Singles. Он также попал на восьмую строчку Official Vinyl Singles и 21 место в Official Singles Sales

DEEP PURPLE Scores UK #1 With "Lazy Sod"




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