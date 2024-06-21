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Deep Purple

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GLENN HUGHES об участниках DEEP PURPLE: «Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них»



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Бывший басист и вокалист DEEP PURPLE Glenn Hughes подверг критике двух участников группы — Ian'a Gillan'a и Roger'a Glover'a.

В новом интервью для Guitar Interactive Hughes'a попросили рассказать о введении DEEP PURPLE в Зал славы рок-н-ролла в 2016 году, и он не сдержался:

«Я никогда больше не буду разговаривать ни с кем из них, потому что они были грубы. И Roger, и Ian Gillan были грубы с David'ом [Coverdale'ом] и со мной. Было очень обидно. На самом деле мне было плевать, потому что я знал, что они были грубыми с самого начала.

Я был единственным трезвым человеком там. Мне плевать на этих парней. Гиллан нагрубил мне на сцене, принимая награду. Я подошёл поздравить его, а он посмотрел мне в глаза, как будто меня не существовало. Этот парень не в ладах со мной, и точка. Желаю ему разобраться с этим вопросом. Мне жаль его. Мне очень жаль его жену [супруга Gillan'a Брон умерла в 2022 году]. Я пытался связаться с ним. Он не хочет общаться».

Hughes рассказал, что уже несколько десятилетий пытался подружиться с Гилланом, но из этого ничего не выходит:

«Я пытался завязать с ним дружбу на протяжении последних 40 лет. Он не хочет и слышать об этом. Мы с David'ом для него не существуем. Я желаю ему только самого лучшего, но у меня не осталось времени на такое поведение».




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21 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
Детская хуйня какая-то
21 июн 2024
Hellg
Вашингтон Ирвинг, тут Ковердейл ведёт себя более чем достойно. Может я чего-то не знаю, но как-то не слышал, чтобы он откровенно поливал грязью кого-то из коллег.

просмотров: 371

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